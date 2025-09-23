رویداد «تا ثریا» حرکتی ملی برای حل مسائل فناورانه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نائینی، ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری رویداد «تا ثریا» با محوریت کشاورزی و گلخانه‌های هوشمند، از آغاز یک حرکت ملی برای حل مسائل فناورانه کشور با مشارکت استان‌ها خبر داد.

وی با اشاره به اهداف این رویداد، اظهار داشت: رویدادهای «تا ثریا» با هدف شناسایی و حل مسائل فناورانه در سطح ملی و استانی برگزار می‌شوند. در این مسیر، هشت موضوع کلیدی انتخاب شده و در هر استان، یکی از این مسائل به‌صورت تخصصی مطرح خواهد شد.

نائینی افزود: در هر استان، با مشارکت مسئولان محلی، ستادی تشکیل می‌شود که مسئولیت اجرای رویداد و پیگیری اقدامات پسا رویداد را برعهده دارد، این ستادها با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ظرفیت‌های فناورانه کشور را در خدمت حل مسائل ملی و استانی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به رویداد جاری در حوزه کشاورزی و گلخانه‌های هوشمند، گفت: در این رویداد، بیش از ۷۸ طرح در مدت دو ماه از زمان فراخوان دریافت شد، از این میان، ۲۴ طرح به مرحله نهایی راه یافتند و ۱۰ طرح برتر وارد فرآیند داوری تخصصی شدند، در نهایت، سه طرح منتخب به مرحله نهایی کشوری راه خواهند یافت و برای جذب سرمایه‌گذاری و معرفی به بنگاه‌های اقتصادی آماده می‌شوند.

معاون توسعه و فناوری بنیاد تعاون بسیج تصریح کرد: هدف ما از طراحی این رویدادها، ایجاد هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری است، پارک علم و فناوری استان به‌عنوان نهاد راهبر، مسئولیت پیگیری تخصصی موضوع را برعهده دارد و ما با تمامی نهادهای علمی، دانشگاهی و اجرایی استان‌ها همکاری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: شبکه‌ای زنجیره‌ای از معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های استان‌ها شکل گرفته تا همه در کنار هم، در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حل مسائل کشور گام بردارند. بنیاد تعاون بسیج نیز در این مسیر، نقش سرمایه‌گذار، برگزارکننده و پشتیبان پسا رویداد را ایفا می‌کند.

نائینی با اشاره به برنامه‌های آتی این رویداد، گفت: پس از چهارمحال و بختیاری، رویدادهای «تا ثریا» در استان فارس با محور گردشگری، استان مازندران با موضوع صنایع تبدیلی کشاورزی، استان قزوین با تمرکز بر صنایع شوینده و آرایشی، استان تبریز با صنایع غذایی و کشاورزی، مشهد با محور سرمایه‌گذاری، و در استان‌های اراک و بوشهر با موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این نخستین گام از مجموعه‌ای هدفمند برای حل مسائل کشور از مسیر فناوری و نوآوری است و امیدواریم با مشارکت همه نهادها، شاهد شکل‌گیری الگوهای موفق در سراسر کشور باشیم.