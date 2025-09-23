  1. استانها
رویداد «تا ثریا» حرکتی ملی برای حل مسائل فناورانه کشور

شهرکرد-معاون توسعه و فناوری بنیاد تعاون بسیج گفت: رویداد تا ثریا یک حرکت ملی برای حل مسائل فناورانه کشور با مشارکت استان‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نائینی، ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری رویداد «تا ثریا» با محوریت کشاورزی و گلخانه‌های هوشمند، از آغاز یک حرکت ملی برای حل مسائل فناورانه کشور با مشارکت استان‌ها خبر داد.

وی با اشاره به اهداف این رویداد، اظهار داشت: رویدادهای «تا ثریا» با هدف شناسایی و حل مسائل فناورانه در سطح ملی و استانی برگزار می‌شوند. در این مسیر، هشت موضوع کلیدی انتخاب شده و در هر استان، یکی از این مسائل به‌صورت تخصصی مطرح خواهد شد.

نائینی افزود: در هر استان، با مشارکت مسئولان محلی، ستادی تشکیل می‌شود که مسئولیت اجرای رویداد و پیگیری اقدامات پسا رویداد را برعهده دارد، این ستادها با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ظرفیت‌های فناورانه کشور را در خدمت حل مسائل ملی و استانی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به رویداد جاری در حوزه کشاورزی و گلخانه‌های هوشمند، گفت: در این رویداد، بیش از ۷۸ طرح در مدت دو ماه از زمان فراخوان دریافت شد، از این میان، ۲۴ طرح به مرحله نهایی راه یافتند و ۱۰ طرح برتر وارد فرآیند داوری تخصصی شدند، در نهایت، سه طرح منتخب به مرحله نهایی کشوری راه خواهند یافت و برای جذب سرمایه‌گذاری و معرفی به بنگاه‌های اقتصادی آماده می‌شوند.

معاون توسعه و فناوری بنیاد تعاون بسیج تصریح کرد: هدف ما از طراحی این رویدادها، ایجاد هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری است، پارک علم و فناوری استان به‌عنوان نهاد راهبر، مسئولیت پیگیری تخصصی موضوع را برعهده دارد و ما با تمامی نهادهای علمی، دانشگاهی و اجرایی استان‌ها همکاری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: شبکه‌ای زنجیره‌ای از معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های استان‌ها شکل گرفته تا همه در کنار هم، در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حل مسائل کشور گام بردارند. بنیاد تعاون بسیج نیز در این مسیر، نقش سرمایه‌گذار، برگزارکننده و پشتیبان پسا رویداد را ایفا می‌کند.

نائینی با اشاره به برنامه‌های آتی این رویداد، گفت: پس از چهارمحال و بختیاری، رویدادهای «تا ثریا» در استان فارس با محور گردشگری، استان مازندران با موضوع صنایع تبدیلی کشاورزی، استان قزوین با تمرکز بر صنایع شوینده و آرایشی، استان تبریز با صنایع غذایی و کشاورزی، مشهد با محور سرمایه‌گذاری، و در استان‌های اراک و بوشهر با موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این نخستین گام از مجموعه‌ای هدفمند برای حل مسائل کشور از مسیر فناوری و نوآوری است و امیدواریم با مشارکت همه نهادها، شاهد شکل‌گیری الگوهای موفق در سراسر کشور باشیم.

