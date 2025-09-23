اکران «قسطنطنیه» با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کمدی «قسطنطنیه» به تهیهکنندگی امینرضا چلبیانلو و کارگردانی کریم امینی از چهارشنبه ۲ مهر به سینماها میآید.
این فیلم با بازی پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشهخواه، نعیمه نظامدوست، نرگس محمدی مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلحجو، محمد شیری و حلما سمرقندی ساخته شده است.
در خلاصه داستان «قسطنطنیه» آمده است: «اونا دنبال پول بودن، ترکیه رفتن که واکسن بزنن … اما عشق، دروغ و یه رسوایی جهانی بدجور سورپرایزشون کرد.»
عوامل این فیلم سینمایی که با سرمایهگذاری امینرضا چلبیانلو و علیرضا مهربانی تولید شده است، عبارتند از نویسندگان: مجید مافی و کریم امینی، مدیر فیلمبرداری: ابوالفضل نباتی، مدیر صدابرداری: سهیل متولی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، تدوین: حامد حسینی، مدیر برنامهریزی: محمد ثقفی، مجری طرح: اوجیفیلم، مدیر تولید: محمد حیدرقلی، طراح صحنه: سعید هنرمند، طراح لباس: زهرا صمدی، طراح گریم: سیامک احمدی، سرپرست جلوههای ویژه: امیر ولیخانی، مدیر تدارکات: سیدرسول سیدحاتمی، دستیار اول کارگردان: عارف ابراهیمی، جانشین تهیه: مهدی سهرابی، منشی صحنه: شهرزاد مطلق، عکاس: سمیرا بختیاری.
«قسطنطنیه» با پخش شایستهفیلم روی پرده سینماهای سراسر کشور میرود.
