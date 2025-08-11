یک فیلم دیگر با بازی پژمان جمشیدی پروانه نمایش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «راه شیری» به تهیه‌کنندگی مهدی کریمی و کارگردانی علی جعفرآباد و «قسطنطنیه» به تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو و کارگردانی کریم محمد امینی، موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

فیلم سینمایی «راه شیری» در ارتباط با پیاده‌روی اربعین حسینی ساخته شده است.

«قسطنطنیه» تولید مشترک ایران و ترکیه است و پژمان جمشیدی، ایلای ارکک (بازیگر زن ترک)، غلامرضا نیکخواه، علی اوجی، مصطفی کرانتپه (بازیگر مرد ترک)، بیژن بنفشه خواه، نرگس محمدی و نعیمه نظام دوست بازیگران این فیلم سینمایی را تشکیل می‌دهند.