به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح سه شنبه در همایش جوانان، دانش پژوهی و اقتدار ملی، اظهار کرد: در گذشته تهدیدات عمدتاً نظامی بود اما با پیشرفت و خواسته‌های جوامع تهدیدات سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی نیز افزوده شد.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با اشاره به اینکه ایران مورد تهدید همه این تهدیدات است، افزود: ما نمی‌توانیم با تهدیدات به صورت سنتی اقدام کنیم بلکه حتماً باید عالمانه مقابله کرد.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه سیاسی اگر عالمانه و دانشی عمل نکنیم سرمان کلاه می‌رود، افزود: اگر بخواهیم اقتدار ملی داشته باشیم باید در حوزه علمی مقتدر باشیم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه ما در حوزه نظامی انصافاً خوش درخشیده‌ایم، گفت: بعد از هشت سال دفاع مقدس هر چند هیچکس ما حمایت و تأمین نکرد اما ما در دو حوزه موشکی و پهپادی پیشرفت‌های قابل توجه‌ای داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه خیلی باشکوه و غرورآفرین است که ما را متهم به فروش تسلیحات به یکی از ابرقدرت‌های جهان می‌کنند، خاطرنشان کرد: برای مقابله با استکبار جهانی راه دومی جز راه نظامی نداریم.

سردار خرمدل با اشاره به استقلال ایران قدرت دشمنان را به خطر انداخته است، گفت: دروغ می‌دهند که آمده‌اند امنیت قطر را تأمین کنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچکس دوست آمریکا نیست بلکه همه باید مطیع و نوکر آمریکا باشد، بیان کرد: هرکس مطیع آمریکا نباشد با او برخورد می‌شود.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با بیان اینکه ایران در سال ۵۷ همه معادلات را برهم زد و روندهای جهانی را بهم ریخت.

سردار خرمدل با تاکید بر اینکه جوانان در عرصه‌های مختلف علمی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی تحویل ایجاد کرده‌اند، یادآور شد: دشمنان نمی‌خواهند ما در حوزه علمی و ابعاد مختلف حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی در پایان با تاکید بر اینکه هیچکس نمی‌تواند امنیت ما تضمین کند جز خودمان، گفت: در حوزه‌های نفت، گاز و شیلات و کشتی سازی در برای جوانان فرصت‌های خوبی داریم.