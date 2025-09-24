فرمانده سپاه بوشهر: آمریکا قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح چهارشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و جهادگران عرصه کار و تولید، اظهار کرد: دشمنان با استقلال ما کار دارند و نمی‌خواهند ما استقلال اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه ما در همه حوزه‌ها مستقل باشیم و دشمنان ما با این موضوع کار دارند، افزود: مساله اصلی ما با استکبار استقلال ما است.

وی با تأکید بر اینکه هر زمانی دشمنان هر چه بخواهند و ما بدون هیچ شرطی آن را واگذار کنیم دیگر با ما مسأله‌ای نخواهند داشت، افزود: اگر مردم یک کشور روی پای خود بایستد مخالف سیاست‌های آمریکاست.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه هر کس بخواهد با امنیت و هژمونی آمریکا مخالفت کند با او به شدت مخالفت خواهند کرد، گفت: آمریکا تا به حال نتوانسته امنیت هیچ کشوری را برقرار کند.

وی با اشاره به اینکه خوی و رفتار آمریکا تغییر نکرده و هنوز همان خوی درندگی دارد، خاطرنشان کرد: به خوی پیشرفته آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد.

سردار خرمدل با اشاره به استکبار هر جا بتواند و فرصت پیدا کند به هویت و خاک ما تجاوز خواهد کرد، گفت: مردم ایران از آمریکا و اسرائیل متنفرند و اتحاد ما یکی از عناصر اصلی شکست آنها در مقابل ما است.

وی با تأکید بر اینکه مذاکره راه حل مشکلات ما نیست، بیان کرد: نتیجه مذاکرات در برجام اسنپ بک و در قطر شد حمله به این کشور شد.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با بیان اینکه ما نمی‌توانیم فقط در حوزه نظامی قدرتمند باشیم، تصریح کرد: ما باید در بقیه حوزه‌ها نیز همانند حوزه نظامی قدرتمند باشیم و راهش هم اعتماد به جوانان و دانشمندان خودمان است.

خرمدل با تاکید بر اینکه ایران با وجود تمام مشکلات به سرمنزل مقصود خواهد رسید، یادآور شد: این مسیر با وجود همه ناهمواری‌ها دست یافتنی است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اسرائیل چکیده تمامی خباثت‌های تاریخ بشریت است، گفت: با وجود ایران توجه دنیا به رذالت‌های استکبار بیشتر شده است.