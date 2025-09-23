  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

افزایش ۱۵ درصدی صدور مجوز کتاب در دولت چهاردهم

از شهریور سال ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴، ۱۰۴ هزار و ۳۸۰ کتاب در کشور مجوز انتشار گرفته‌اند که حاکی از افزایش ۱۴.۶ درصدی نسبت به سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین آمار دفتر نشر و کتاب‌خوانی نشان می‌دهد تعداد کتاب‌هایی که در بازه شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ موفق به دریافت مجوز نشر شده‌اند، با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، در این دوره زمانی ۱۰۴ هزار و ۳۸۰ عنوان کتاب مجوز انتشار گرفته‌اند؛ در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۹۱ هزار و ۸۰ عنوان بوده است. به این ترتیب، آمار امسال رشد ۱۴.۶ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

همچنین مقایسه این رقم با میانگین سه‌ساله پیش از دولت چهاردهم (۸۹ هزار و ۴۹۰ عنوان) بیانگر افزایش ۱۵.۶ درصدی در صدور مجوز کتاب است.

به گفته روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این روند افزایشی حاکی از تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز کتاب و تقویت جریان نشر در کشور طی یک‌سال اخیر است.

