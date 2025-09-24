۱۰۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ و هنر عضو صندوق اعتباری هنر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پوراحمدی در جلسه شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان زنجان، گفت: در قالب طرح بهبود بخشی از افراد غیرمرتبط با حوزه فرهنگ و هنر که هیچ‌گونه فعالیتی نداشتند شناسایی و از لیست اعضای صندوق حذف شدند.

وی با بیان اینکه برای امسال برنامه‌های جامعی طراحی شده است که شامل ابعاد مختلفی همچون تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، مستمری و تکریم هنرمندان است، بیان داشت: رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این است که تمامی اطلاعات و فعالیت‌های حمایتی در سطح کشور و استان‌ها تجمیع و به صورت یکپارچه ارائه شود.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: تأکید ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر توسعه هرچه بیشتر خدمات صندوق اعتباری هنر و افزایش نشاط و آرامش در میان هنرمندان است.

پوراحمدی ادامه داد: به عنوان نمونه، در استان زنجان مجموع حمایت‌های صندوق و وزارتخانه در سال جاری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان است، از این میزان حدود ۸.۵ میلیارد تومان به حمایت‌های بیمه‌ای اختصاص دارد؛ به طوری که صندوق برای هر نفر بیمه‌شده تأمین اجتماعی، ماهانه حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی ما، امسال حدود ۶ هزار و ۴۵۰ نفر در استان زنجان از بیمه تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه بیمه تکمیلی، برای استان زنجان حدود ۳.۵ میلیارد تومان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است، گفت: برای تسهیلات مالی نیز مبلغ ۱.۳ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.

پور احمدی در ادامه با بیان اینکه همچنین در استان ۲۵ نفر مستمری‌بگیر داریم و یک نفر هم دارای درجه یک هنری است، بیان داشت: این اقدامات در مجموع نشان‌دهنده خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق اعتباری هنر در استان است که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اجرایی می‌شود.