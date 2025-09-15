به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست اعضای شورای سیاستگذاری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ابراهیم کریمیزنجانی، علی محمدپور، فریدون عموزادهخلیلی، علیاصغر محمدخانی، ایوب دهقانکار، اسماعیل اسفندیار (نماینده مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ابراهیم حیدری و آزاده نظربلند در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
مردمیسازی کتاب؛ اولویت اصلی در هفته کتاب سیوسوم
در ابتدای این نشست ابراهیم حیدری ضمن تبریک ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و اشاره به شرایط متفاوت کشور پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: در حال برنامهریزی برای برگزاری هرچه بهتر سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ این رویداد فرهنگی، در این ایام نیازمند همدلی بیشتر و همافزایی بهتر تمام سازمانها و اصناف مختلف صنعت نشر است تا به بهترین نحو برپا شود. برخی از برنامهها و فعالیتها همانند ادوار گذشته برگزار میشود؛ اما لازم است برنامههای گوناگون و متنوع جدیدی را متناسب با شرایط کشور و ذائقه فرهنگی مردم و همینطور در راستای سیاستها و برنامههای آقای دکتر صالحی باشد برنامهریزی و اجرایی کنیم که به روز و متناسب با شرایط جامعه باشد.
وی با بیان اینکه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار میتواند شروع خوبی برای آغاز هفته کتاب سیوسوم باشد، اضافه کرد: نگاهی که از آغاز سال در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود آمده این است که برای پیش بردن یک مسیر روشن در حوزه فرهنگ به ویژه کتاب بهتر است از یک شعار استفاده کنیم؛ در همین راستا و با توجه به جریانهای اخیر کشور «بخوانیم برای ایران» که شعار نمایشگاه کتاب سیوششم بود، میتواند برای این رویداد فرهنگی هم انتخاب مناسبی باشد تا صورت و سیرت حوزه کتاب در یک ساختار و چینش برنامهریزی شود.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: تلاش ما در خانه کتاب و ادبیات ایران این است تا در این دوره رویکردی متفاوت را در پیش بگیریم و این مؤسسه بیشتر نقش هماهنگکننده بین سازمانها، نهادها، انجمنها، تشکلها و غیره را برعهده بگیرد تا هماهنگی بین بخشهای مختلف برای برگزاری هرچه بهتر هفته کتاب سیوسوم بیشتر شود و از سویی نیز فضای رسانهای خوبی برای این رویداد فراهم کند تا برنامهها به سطح عمومی جامعه راه پیدا کند.
هفته کتاب نمایش فرهنگی کشور است
دبیر سیوسومین دوره هفته کتاب به کلان برنامههای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: مردمیسازی و عدالت فرهنگی، کاربست فناوریهای نوین، رونق اقتصاد فرهنگ و توسعه صادرات فرهنگی و همچنین پاسداشت هویت ایرانی اسلامی از جمله رویکردهایی است که مورد توجه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. به نظر میتوانیم با توجه به این رویکردها، وحدت و همدلی مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه، برنامههای متناسب با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص)، مسائل زیست محیطی و… برنامههای خوب و متنوعی برای سیوسومین دوره هفته کتاب برنامهریزی کرده و اجرایی کنیم.
ابراهیم حیدری در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه هفته کتاب نمایش فرهنگی کشور است، گفت: با توجه به موارد ذکر شده با برنامهریزی درست و اجرای اصولی میتوانیم این رویداد فرهنگی را در فضای رسانهای مطرح کرده و بهتبع آن در سطح جامعه و در میان مردم ببریم تا کتاب در مرکز ثقل توجهات قرار گیرد.
در بخش دیگر این نشست اعضای شورای سیاستگذاری سیوسومین دوره هفته کتاب نیز مطالب زیر را مطرح کردند:
-نامگذاری روزهای هفته کتاب با محوریت ایران و کتاب
-اختصاص روزهایی به اسطورههای ایرانی
-تمرکز بر کتابهای علمی و دانش ایرانی
-رهایی از کلیشههای قبلی و ارائه ایدههای نو و شالودهشکنانه
-مردمیسازی هفته کتاب و عدالت فرهنگی
-نقش فعال نهاد کتابخانههای عمومی در سراسر کشور
-برنامهریزی برای گروه سنی کودک و نوجوان
-تطبیق برنامهها با فرهنگ هر استان
-بررسی آمار و وضعیت صنعت نشر و شناخت وضعیت کتابخوانی مردم
-توجه به ادبیات عرب در کشور
-حمایت ویژه از کتابفروشان استانی بهصورت حضوری و مجازی
-آغاز برنامههای فرهنگی پیش از هفته کتاب
-حضور مسئولان استانها در کتابفروشیها
-توجه به مفاخر حوزه کتاب
-استفاده از ظرفیت همه پلتفرمها برای گسترش مخاطبان
-حضور نویسندگان در مدارس
-خانهتکانی کتاب و اهدای کتابهای قدیمی
-رونمایی از دستاوردهای فناورانه حوزه کتاب
-آموزشهای مرتبط با صنعت نشر
-تقویت پیوندهای بینالمللی
-تولیدات شبکه کتاب و رساندن صدای کتاب ایرانی به جهان
-توجه به سالمندان و کتابهای مربوط به این حوزه
-طراحی پیشرخدادهای هفته کتاب
-تمرکز بر محیط زیست و کتابخانه سبز
-توجه به تنوع قومیتی و زبانی و برگزاری پویشها و انتخاب برنامهها و رویدادهای موفق پیشین استانها
-برنامههای زیرساختی، اثربخش و ماندگار
-استفاده از ساختار سیاسی و اقتصادی استانها برای تسهیل رویداد
-بازنگری در فعالیتها و سیاستهای پیشین و تعیین اهداف مشخص برای اجرایی شدن در طول سال
-رونق گفتوگو درباره کتاب و حوزه پژوهش و دیدار با بزرگان
-حمایت از برنامههای ترویجی و نهادهای مخالف
-راهاندازی پیادهراه کتاب از میدان انقلاب تا خانه کتاب و ادبیات ایران
-انتخاب سفیران برای فعالیتهای ترویجی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود مسیر
