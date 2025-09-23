پیشگامی دانشگاه تهران در فناوری چاپ چهاربعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در یک مقاله مروری جامع که با عنوان “۴D Printing of Magnetically Responsive Shape Memory Polymers: Toward Sustainable Solutions in Soft Robotics, Wearables, and Biomedical Devices” از سوی دکتر مصطفی باغانی و دکتر مجید بنی‌اسدی، اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دکتر داوود رحمت‌آبادی، پژوهشگر دانشگاه تهران و با همکاری تیمی بین‌المللی در نشریه معتبر Advanced Science از انتشارات وایلی (با ضریب تأثیر ۱.۱۴) منتشر شده است، ضمن بررسی پژوهش‌های دانشمندان دانشگاه تهران، به تحلیل طراحی، ساخت و کاربرد پلیمرهایی می‌پردازد که با فناوری چاپ چهاربعدی ادغام شده و می‌توانند در پاسخ به میدان مغناطیسی، شکل یا عملکرد خود را تغییر دهند.

دکتر باغانی درباره اهمیت انجام این پژوهش، گفت: «فناوری چاپ چهاربعدی با پلیمرهای حافظه‌دار، افق جدیدی در ساخت سیستم‌های هوشمند و قابل برنامه‌ریزی ایجاد کرده که می‌توانند از راه دور کنترل شوند. این امر به‌ویژه در کاربردهای پزشکی که امکان دخالت فیزیکی مستقیم وجود ندارد، حیاتی است.»

دکتر بنی‌اسدی نیز، درباره انجام این پژوهش گفت: «این مقاله نه تنها دستاوردهای فعلی را جمع بندی می‌کند، بلکه مسیرهای تحقیقاتی آینده را برای توسعه نسل بعدی مواد هوشمند چندمنظوره ترسیم می‌کند. تمرکز ما بر روی توسعه موادی است که علاوه بر عملکرد بالا، از نظر زیستی، سازگار و پایدار باشند.»

گفتنی است، دکتر باغانی، دکتر بنی اسدی، دکتر ابری‌نیا و دکتر رحمت آبادی به همراه همکارانشان در دانشگاه تهران، سابقه طولانی و تأثیرگذاری در زمینه چاپ سه بعدی و چهاربعدی، پلیمرهای حافظه دار و کامپوزیت‌هایی پیشرفته دارند و تاکنون بیش از چهل مقاله معتبر بین‌المللی در این حوزه منتشر کرده‌اند که این مقالات شامل تحقیقات گسترده‌ای در زمینه سنتز پلیمرهای حافظه شکلی جدید، تکنولوژی ساخت و پرینت این پلیمرها، مکانیسم‌های فعال‌سازی و کاربردهای و چالش‌های پیش رو می‌باشد و بیش از ده رفرنس از مقاله حاضر، دستاورد تحقیقات گذشته این گروه تحقیقاتی است.

این مقاله به صورت دسترسی آزاد منتشر شده است و کلیه پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر به آن دسترسی کامل داشته باشند:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/۱۰.۱۰۰۲/advs.۲۰۲۵۱۳۰۹۱