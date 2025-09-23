فرماندار عسلویه: صنایع پارس جنوبی به مردم میزبان توجه بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر سه شنبه در نشست کمیته اجرایی شورای راهبردی پتروشیمیهای منطقه عسلویه خواستار توجه بیشتر به مردم عسلویه به عنوان میزبان اصلی صنعت در منطقه شد.
پاسالار افزود: نگاه ما و رویکرد ما هم افزایی وحدت و وفاق است برآیند زحمات و خدمات ما و شما به مردم بر میگردد، تعامل صنعت در همه حوزهها نسبت به جامعه میزان باید افزایش پیدا کند به عنوان خدمتگزار مردم و نماینده دولت از شما مجموعه صنعت که ارزش آفرینی میکنید قدردانی میکنم.
فرماندار عسلویه افزود: من به نمایندگی از مردم در شهرستان باور دارم هم افزایی هر چه قدر بیشتر باشد به نفع مردم خواهد بود. شورای راهبردی براساس سه محور اقتصادی، زیست محیطی و مسئولیتهای اجتماعی شکل گرفته و در این سه زمینه باید تلاش کنیم رضایتمندی مردم را به دست آوریم.
پاسالار ضمن تجلیل از مردم عسلویه افزود من فکر نمیکنم در هیچ جای دنیا چنین مردم و مرزداران مطمئن و ایمنی پیدا شوند که این چنین فضا را برای ارزش آفرینی و تولید برای ما و کشور فراهم کنند، این مردم وظیفه خود را انجام دادند، در زمان جنگ اخیر این مردم به ما و شما کمک کردند شما هم در کنار ما بودید لازم است این همراهی و هم افزایی حفظ و تقویت شود.
فرماندار عسلویه تصریح کرد: ضمن تشکر از خدمات گذشته انتظار داریم شورای راهبردی هم در بحث اشتغال هم در بحث مسئولیتهای اجتماعی بیش از گذشته نقش آفرینی کنند.
