فرماندار عسلویه: دانشجویان سازندگان واقعی توسعه پایدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار دوشنبه شب در نشستی به مناسبت روز دانشجو با حضور در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه، طی سخنانی این روز را نماد مسئولیت پذیری در قبال سرنوشت میهن خواند.

وی خطاب به دانشجویان گفت: شانزدهم آذر، روز گرامیداشت شهیدان دانشجو و روز تجدید عهد با آرمان‌هایی است که دانشجو را وجدان بیدار جامعه و پیشگام تحول معرفی می‌کند.

فرماندار عسلویه با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان به عنوان قلب تپنده اقتصاد و انرژی ایران، تأکید کرد: شما دانشجویان در یک آزمایشگاه زنده توسعه درس می‌خوانید، مأموریت تاریخی شما در دانشگاه‌های عسلویه باید از مراکز آموزش صرف، به کانون‌های حل مسئله و موتورهای پیشران توسعه تبدیل شوند.

پاسالار در ادامه با اشاره به تأکید دولت وفاق ملی بر عدالت‌محوری و توانمندسازی جوانان، بیان کرد: دولت وفاق ملی، با تقدیر از نقش تاریخی و سازنده قشر فرهیخته دانشجو، حمایت جدی و همه‌جانبه خود از توسعه علمی، تقویت زیرساخت‌های دانشگاهی، ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال نخبگان و رفع دغدغه‌های معیشتی دانشجویان را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: ما باور داریم آینده درخشان ایران در گرو شکوفایی استعدادهای شما و پیوند علم با معنویت، اخلاق و خدمت‌گزاری است.

وی از دانشجویان خواست تا با پژوهش‌های میدانی و طرح‌های کاربردی، پلی میان صنعت و جامعه محلی ایجاد کنند و افزود: وفاق ملی، یعنی همکاری همه استعدادها برای پیشرفت. شما می‌توانید در محیط دانشگاه، الگوی گفت‌وگو، احترام متقابل و همکاری سازنده باشید. انرژی خود را بر رقابت در عرصه علم و اخلاق متمرکز کنید.

فرماندار عسلویه در پایان سخنان خود تصریح کرد: شما سازندگان واقعی توسعه پایدار هستید. با تلفیق علم و تعهد می‌توانید الگویی از «عسلویه پایدار» خلق کنید که نشان دهد چگونه می‌توان در کنار صنعت عظیم، زندگی سالم و امیدوار کننده‌ای داشت. ما نیز برای برداشتن موانع و فراهم آوردن بستر، کنار شما خواهیم بود.