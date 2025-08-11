به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت سالروز شهادت شهید صارمی گفت: در تقویم ما روز خبرنگار به نام این شهید مزین شده است و شما خبرنگاران باید با تاسی از این شهید در مسیر راستین اطلاع رسانی گام بردارید.

فرماندار عسلویه افزود: شما به عنوان افسران جبهه رسانه باید امید آفرینی کنید فضا را به سمت همدلی وهم افزایی ببرید و حقایق درست و واقعیت‌ها را بیان کنید، در حقیقت خبرنگاران شریک پیشرفت و توسعه شهرستان هستید من به بیش از نیمی از مسائل و مشکلات شهرستان از طریق خبرنگاران آگاه می‌شوم.

وی بیان کرد: امروز و در دولت وفاق ملی بیش از هر زمان به همدلی و انسجام اجتماعی نیاز داریم چه کسی می‌تواند این کار انجام دهد همین شما خبرنگاران هستید که تبیین گر و روایت گر هستید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم به خوبی روایتگر بودید به همدلی و انسجام مردم کمک کردید.

مدل حکمرانی در عسلویه متفاوت است

پاسالار در این آئین با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماهه مدیریت شهرستان افزود: از بدو ورود به شهرستان متوجه شدم مشکلات و کمبودهای زیادی وجود دارد و مدل حکمرانی در عسلویه با مناطق دیگر متفاوت است لذا دستگاه‌های اجرایی را به سمت برنامه محوری سوق دادم و الان شهرستان دارای برنامه و چشم انداز است.

فرماندار عسلویه با بیان اینکه اولویت‌ها را احصاء و هدف گذاری کردیم، افزود: یکی از اولویت‌های ما پروژه‌های نیمه تمام بود بیش ۱۳ پروژه مدرسه سازی نیمه تمام داشتیم که به حال خود رها شده بود که با برنامه ریزی و رایزنی و همکاری استاندار، معاونین استاندار، نماینده جنوب استان در مجلس، سازمان نوسازی مدارس و شورای راهبردی بخشی از اعتبارات مورد نیاز این پروژه تأمین و پیمانکار انتخاب شده و الان هفت پروژه مدرسه سازی شهرستان فعال شده است.

بیکاری کارجویان جوان شهرستان

پاسالار تصریح کرد: دغدغه اصلی ویکی از چالش‌های مهم من در شهرستان موضوع اشتغال است، بیشترین مراجعات به دفتر در ملاقات‌های مردمی موضوع اشتغال و بیکاری کارجویان جوان شهرستان است.

وی ادامه داد: جوانان بیکار زیادی داریم که مهمترین دغدغه و نگرانی مردم هم در حوزه اشتغال است در روزهای آینده ما کمیسیون کارگری داریم که با مدیران صنعت و شرکت‌ها که راهکارهایی برای رفع موضوع اشتغال پیدا کنیم، البته جوانان ما باید به دنبال مهارت آموزی و حرفه آموزی بروند و ما از جوانان برای این کار حمایت و حاضریم در هزینه‌ها کمک کنیم.