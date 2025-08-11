  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

افتتاح یا کلنگ‌زنی ۱۷۰ پروژه عمرانی در عسلویه

بوشهر- فرماندار عسلویه از افتتاح یا کلنگ زنی ۱۷۰ پروژه عمرانی درشهرستان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت سالروز شهادت شهید صارمی گفت: در تقویم ما روز خبرنگار به نام این شهید مزین شده است و شما خبرنگاران باید با تاسی از این شهید در مسیر راستین اطلاع رسانی گام بردارید.

فرماندار عسلویه افزود: شما به عنوان افسران جبهه رسانه باید امید آفرینی کنید فضا را به سمت همدلی وهم افزایی ببرید و حقایق درست و واقعیت‌ها را بیان کنید، در حقیقت خبرنگاران شریک پیشرفت و توسعه شهرستان هستید من به بیش از نیمی از مسائل و مشکلات شهرستان از طریق خبرنگاران آگاه می‌شوم.

وی بیان کرد: امروز و در دولت وفاق ملی بیش از هر زمان به همدلی و انسجام اجتماعی نیاز داریم چه کسی می‌تواند این کار انجام دهد همین شما خبرنگاران هستید که تبیین گر و روایت گر هستید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم به خوبی روایتگر بودید به همدلی و انسجام مردم کمک کردید.

مدل حکمرانی در عسلویه متفاوت است

پاسالار در این آئین با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماهه مدیریت شهرستان افزود: از بدو ورود به شهرستان متوجه شدم مشکلات و کمبودهای زیادی وجود دارد و مدل حکمرانی در عسلویه با مناطق دیگر متفاوت است لذا دستگاه‌های اجرایی را به سمت برنامه محوری سوق دادم و الان شهرستان دارای برنامه و چشم انداز است.

فرماندار عسلویه با بیان اینکه اولویت‌ها را احصاء و هدف گذاری کردیم، افزود: یکی از اولویت‌های ما پروژه‌های نیمه تمام بود بیش ۱۳ پروژه مدرسه سازی نیمه تمام داشتیم که به حال خود رها شده بود که با برنامه ریزی و رایزنی و همکاری استاندار، معاونین استاندار، نماینده جنوب استان در مجلس، سازمان نوسازی مدارس و شورای راهبردی بخشی از اعتبارات مورد نیاز این پروژه تأمین و پیمانکار انتخاب شده و الان هفت پروژه مدرسه سازی شهرستان فعال شده است.

بیکاری کارجویان جوان شهرستان

پاسالار تصریح کرد: دغدغه اصلی ویکی از چالش‌های مهم من در شهرستان موضوع اشتغال است، بیشترین مراجعات به دفتر در ملاقات‌های مردمی موضوع اشتغال و بیکاری کارجویان جوان شهرستان است.

وی ادامه داد: جوانان بیکار زیادی داریم که مهمترین دغدغه و نگرانی مردم هم در حوزه اشتغال است در روزهای آینده ما کمیسیون کارگری داریم که با مدیران صنعت و شرکت‌ها که راهکارهایی برای رفع موضوع اشتغال پیدا کنیم، البته جوانان ما باید به دنبال مهارت آموزی و حرفه آموزی بروند و ما از جوانان برای این کار حمایت و حاضریم در هزینه‌ها کمک کنیم.

