نجفی: پیشرفت شهرستان عسلویه شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، بوهندی نجفی صبح دوشنبه در نشست با فرماندار عسلویه اظهار کرد: از زمان انتصاب پاسالار به عنوان فرماندار شهرستان عسلویه هم مسئولان و هم مردم شاهد تلاش های بیشتر ایشان جهت پیشرفت وتوسعه شهرستان هستند.

وی اضافه کرد: از بدو حضور پاسالار در شهرستان به عنوان فرماندار، با جدیت در حال پیگیری مطالبات مردمی و توسعه زیرساخت های آموزشی بهداشتی درمانی و عمران روستایی و شهری است.

رئیس شورای شهرستان عسلویه افزود: ایشان تعامل خوبی با صنعت، شوراها، و ائمه جمعه و جماعت اهل سنت برقرار کرده اند و در سایه این تعامل، هم اندیشی و هم افزایی شاهد هستیم که پیشرفت شهرستان شتاب بیشتری به خود گرفته است

وی افزود: در این چند ماه تعدادی زیادی از پروژه های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، با تلاش‌ها و پیگیری های ایشان به نتیجه رسیده است و برخی از آنها هم عملیات اجرایی آنها شروع شده است.

شیخ ابراهیم محمدی امام جمعه اهل سنت عسلویه به همراه بوهندی نجفی رئیس شورای شهرستان عسلویه با حضور در دفتر فرماندار عسلویه از اقدامات و تلاش های وی در چند ماه گذشته تقدیر و تشکر کردند.