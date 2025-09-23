به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم نواختن زنگ مهر در مدرسه شهید محمد حسین اسدی لاری منطقه ۱۷ تهران، از برنامههای وزارت بهداشت در مدارس کشور خبر داد و گفت: امسال توزیع شیر در مدارس ابتدایی و انجام غربالگری چاقی در برخی مدارس از جمله این برنامههاست.
رئیسی با اشاره به وضعیت سلامت دانشآموزان افزود: به دلیل تغذیه ناسالم، کمخوابی و استفاده زیاد از تلفن همراه، شاهد افزایش چاقی، کوتاهی قد و مشکلات چشمی در دانشآموزان هستیم.
وی تاکید کرد که وزارت بهداشت برای مقابله با این مشکلات، برنامههای نظارتی بیشتری بر بوفههای مدارس اجرا خواهد کرد تا تغذیه سالم، آموزشهای مرتبط، ورزش مناسب و سلامت روان در مدارس ارتقا یابد.
معاون وزیر بهداشت همچنین خطاب به دانشآموزان گفت: ما روزی مانند شما در مدارس بودیم و به موفقیتهایی دست یافتیم که نام برخی مانند محمد حسین اسدی لاری و زینب اسدی لاری اکنون بر سر در همین مدرسهها نقش بسته است.
وی با تاکید بر نقش دانشآموزان در آینده کشور افزود: به کمک شما نیاز داریم، شما فردای این کشور را مدیریت خواهید کرد و مدیران بهتری خواهید بود.
رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: مدرسه شهید محمد حسین اسدی لاری به عنوان مدرسهای مروج سلامت و الگویی در حوزههای مختلف شناخته خواهد شد
