لاریجانی: ایران همواره آماده‌ مذاکره عاقلانه و عادلانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان در «جنگ ۱۲ روزه» گفت: با فعال نگه‌داشتن تولید کارخانه‌ها، کمک بزرگی به پایداری ملت کرده‌اید. وی که مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی را در جهت توسعه‌ی ملی دانست و تأکید کرد: هدف ما حل‌وفصل مسائل امنیتی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه‌ی کشور است. از همین رو، از پیشنهاد شما برای ایجاد سازوکاری جهت ارتباط میان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقبال می‌کنیم تا دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های شورا مورد توجه قرار گیرد.

لاریجانی نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مذاکرات خارجی را مفید دانست و افزود: برخی مذاکرات می‌تواند زمینه‌ی حل‌وفصل مسائل دیگر را نیز فراهم آورد.

به گفته‌ی وی، اتاق بازرگانی نهادی مدنی برای فعالان اقتصادی است که باید طبق قانون تصمیمات لازم را اتخاذ کند و هیچ دلیلی برای تفوق نگاه امنیتی بر چنین نهادهایی وجود ندارد؛ هر جا هم دخالتی خلاف قانون صورت گیرد، با آن مقابله خواهیم کرد.

وی در توضیح اقدامات انجام‌شده درباره‌ی موضوع «اسنپ‌بک» گفت: ایران همه‌ی راه‌های ممکن برای حل‌وفصل موضوع از طریق مذاکره را پیموده است، اما طرف‌های مقابل زیاده‌خواهی و سنگ‌اندازی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، فرانسه از طریق مدیرکل آژانس پیام داد که اگر با آژانس به ترتیبات خاصی برسید، ما تقاضای اسنپ‌بک را پس می‌گیریم. این توافق انجام شد و وزیر امور خارجه ما در مصر آن را امضا کرد. علت نیاز به ترتیبات خاص این بود که برخی مراکز هسته‌ای بمباران شده بود و بازرسی از آنها نمی‌توانست طبق روال عادی انجام گیرد و باید ملاحظات امنیتی و مصوبه‌ی مجلس در نظر گرفته می‌شد. با این حال، آنان به وعده‌ی خود عمل نکردند.

لاریجانی افزود: سپس طرحی از سوی اروپایی‌ها و طرح دیگری از سوی روسیه مطرح شد. ایران با ملاحظاتی هر دو طرح را پذیرفت که شش ماه زمان برای مذاکره تعیین کرده بودند، اما باز هم آنان به قول خود وفادار نماندند و پیگیر اسنپ‌بک در شورای امنیت شدند.

وی با اشاره به دو نکته‌ی مهم ادامه داد: نخست، در طرح اولیه‌ی آمریکایی‌ها شرطی مطرح شد که هیچ انسان با غیرتی نمی‌پذیرد؛ کاهش برد موشک‌ها به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر! آیا چنین چیزی برای یک ایرانی قابل قبول است؟ مشکل دقیقاً همین‌جاست که آنها مطالباتی غیرقابل‌قبول مطرح می‌کنند. دوم، در برجام سازوکاری پیش‌بینی شده بود تا اگر طرفی به تعهدات خود عمل نکرد، طرف دیگر بتواند واکنش نشان دهد. چه کسی تعهداتش را زیر پا گذاشت؟ نخست آمریکا از توافق خارج شد، سپس اروپایی‌ها پایبند نبودند و در ادامه حتی اقدام به بمباران کردند. حال چه کسی باید اعتراض کند؟

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با اشاره به سابقه‌ی بدعهدی غرب گفت: مشکل در سوءاستفاده آنان از متون قراردادی است. هیچ‌گاه ایران از مذاکره برای حل مسائل پرهیز نکرده است؛ حتی در بحبوحه‌ی مذاکره، ما را بمباران کردند. آنها شعار مذاکره می‌دهند، اما در عمل به دنبال مقاصد دیگری هستند. اگر پیشنهادی معقول و منصفانه با تضمین منافع ایران ارائه شود، آن را می‌پذیریم. اما نسبت به منافع و امنیت ملی تعصب داریم و ایستادگی خواهیم کرد؛ همان‌گونه که در موضوع برد موشکی ایستادیم.

لاریجانی در پایان تأکید کرد: مسیری که ما دنبال می‌کنیم، در تعارض با سیاست‌های آشوب‌طلبانه رژیم صهیونیستی است. بنابراین از مراودات سیاسی، تجاری و امنیتی با همه‌ی کشورهای منطقه استقبال می‌کنیم و این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.