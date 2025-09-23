علی لاریجانی درگذشت مادر حداد عادل را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت مادر غلامعلی حداد عادل رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
«اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون»
برادر گرامی
جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل
خبر درگذشت والده گرامی، بانوی مؤمنه و امالشهید، مرحوم حاجیه خانم فاطمه مصدقی که عمر خود را به پرهیزگاری و تربیت فرزندانی خدمتگذار به اسلام و انقلاب اسلامی گذراند را خدمت حضرتعالی و خانواده مکرم، تسلیت عرض نموده و از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه مغفوره رحمت و مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان گرامی، صبر جزیل مسئلت دارم.
علی لاریجانی
۱ مهر ۱۴۰۴
