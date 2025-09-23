نبیه بری: ماموریت ارتش دفاع از لبنان و مردم آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نبیه بری در اولین سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به جنوب و کل لبنان، با اشاره به اینکه مقامات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی با استفاده از سلاح‌های ممنوعه بین‌المللی، وحشتناک‌ترین اشکال تروریسم نظامی و سیاسی را به کار گرفتند و ده‌ها روستا را به سرزمین سوخته تبدیل کردند، مقاومت را ضامن آزادی و کرامت لبنان خواند و از فرزندان تمام روستاهای جنوب، بقاع، ضاحیه، بیروت و شمال که با همبستگی خود وحدت ملی را به نمایش گذاشتند، قدردانی کرد.

نبیه بری تاکید کرد: لبنان از لحظه اجرایی شدن توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر گذشته به آن پایبند بوده است در حالی که اسرائیل با نقض مکرر آن از اجرای تعهدات خود مبنی بر عقب‌نشینی از اراضی اشغالی، آزادی اسرای لبنانی و اجازه به ارتش لبنان برای استقرار در جنوب رود لیطانی خودداری کرده است.

رئیس پارلمان لبنان اظهار نظرها و توصیفات اخیر فرستاده ویژه آمریکا درباره دولت، ارتش و مقاومت لبنان را کاملاً مردود دانست و تاکید کرد: ارتش لبنان هیچ‌گاه نگهبان اسرائیل نخواهد بود و مأموریت مقدس آن، دفاع از لبنان و مردم آن است.

نبیه بری در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن وعده های دولت لبنان برای پرداخت غرامت به خانه های آسیب دیده و ویران شده، به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان اشاره کرد و گفت: حمله اسرائیل به جنوب لبنان باید فرصتی برای بیدار شدن وجدان همه لبنانی‌ها باشد، تا دریابند که نیات خصمانه اسرائیل گروه، منطقه یا فرقه خاصی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تمام لبنان و همه لبنانی‌ها را نشانه گرفته و مقابله و رویارویی با این حملات، یک مسئولیت ملی و فراگیر است.