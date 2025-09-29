رئیس جمهور لبنان: ارتش خط قرمز است و نباید گزندی به آن وارد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: صلح داخلی همواره بالاتر از هر ملاحظه و اعتباری قرار دارد و حفظ آن وظیفه اساسی ارتش و نیروهای امنیتی است در حالی که این نیروها برای دستیابی به این هدف (صلح و آرامش داخلی)، که به مثابه خط قرمز است، به طور کامل به وظایف خود عمل می‌کنند.

وی در دیدار با هیئتی از اتحادیه عرب تصریح کرد: اگر هوشیاری و تلاش‌های ارتش و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت و سلامت شهروندان و حمایت از جامعه لبنان با تمامی مولفه ها و طیف های آن نبود، لبنان امنیت و ثبات خود را بازنمی‌یافت و ما امروز در کنار هم نبودیم.

رئیس جمهور لبنان قاطعانه تأکید کرد: انتقاد کردن یا هدف قرار دادن ارتش و نیروهای امنیتی به هیچ وجه قابل قبول نیست، چرا که آنها نیز خط قرمزی هستند که نباید به آنها گزندی وارد شود.

وی با اشاره به هماهنگی این دو نهاد افزود: ارتش و نیروهای امنیتی با هماهنگی کامل و همکاری مطلق به انجام مأموریت‌های خود مشغولند و در خط مقدم مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر قرار دارند و تمامی وظایف امنیتی محول‌شده را با نهایت تعهد و مسئولیت‌پذیری به انجام می‌رسانند.

گفتنی است که پیش از این نیز، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در واکنش به انتقادها از ارتش لبنان تاکید کرد که ارتش متعلق به کل کشور است و هرگونه خدشه وارد کردن به ارتش ممنوع است.

رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد: ارتش لبنان خط قرمز است و هدف قرار دادن آن از سوی هر کسی ممنوع است. خدشه وارد کردن به ارتش ممنوع است چرا که ارتش به هیچ طرفی تعلق ندارد. ارتش حامی هیچ طرفی در برابر طرف دیگر نیست. ارتش برای کل کشور است.