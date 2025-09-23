ماکرون: نقش آژانس درمورد ایران درساعات آینده بسیار سرنوشت ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه بامداد چهارشنبه در سخنانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد: به شدت از اصلاح و گسترش شورای امنیت، به ویژه به نفع آفریقا حمایت می‌کنم.

وی افزود: در مواجهه با چالش‌هایی که با آنها روبرو هستیم، نباید احساس ناامیدی کنیم.

ماکرون گفت: نباید تسلیم قانون جنگل و تحمیل امور با زور شویم.

وی اضافه کرد: پس از گذشت ۸۰ سال از تأسیس سازمان ملل متحد، اولویت ما این است که به اقدام کار چندجانبه دست پیدا کنیم.

وی گفت: شاهد بحران انسانی بشردوستانه بسیار سختی هستیم و ما باید حقوق بشر را حفظ کنیم.

ماکرون افزود: باید به احکام صادر شده درباره دادگاه بین المللی دادگستری در رویارویی با استاندارهای دوگانه احترام بگذاریم.

جنگ اوکراین

ماکرون درباره جنگ روسیه در اوکراین نیز گفت: تجاوز روسیه به اوکراین تنها مشکل اروپا نیست، بلکه این مشکلی برای همه جهان است.

وی افزود: اوکراین حق مسلمی دارد که در آرامش، امنیت حیات خود را سپری کند.

ماکرون اضافه کرد: نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی توسط روسیه موجب بی ثباتی می‌شود و در ۲ هزار روز از جنگ روسیه در اوکراین، این کشور تنها یک درصد از خاک اوکراین را توانسته است اشغال کند.

ماکرون تصریح کرد: ۱۴۲ کشور در سازمان ملل متحد برای اجرای صلح و در راستای راه حل دو دولتی دست خود را برای مساعدت دراز کرده اند.

وی گفت: مبارزه اسرائیل با تروریسم نباید به قیمت نقض حاکمیت لبنان تمام شود که لبنانی‌ها سزاوار برخورداری از آن هستند.

ماکرون گفت که کشورش از ثبات در همه خاورمیانه حمایت می‌کند.

ماکرون گفت: [امروز] چهارشنبه در مورد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری ایران دیدار خواهم کرد.