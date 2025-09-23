دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دیوید فان ویل، وزیر امور خارجه هلند در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار وزبر امور خارجه کشورمان با تبریک به دیوید وان ویل که به تازگی به عنوان وزیر امور خارجه هلند منصوب شده است، بر آمادگی کشورمان برای تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد.

دو وزیر همچنین راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوع هسته‌ای ایران و اهمیت نقش‌آفرینی سازنده طرف‌های اروپایی دخیل در روندهای مذاکراتی مرتبط با این موضوع گفتگو کردند.