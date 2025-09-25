  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

رایزنی‌های عراقچی در نیویورک با محور مکانیزم ماشه انجام می‌شود

وزیر امورخارجه کشورمان در جریان سفر به نیویورک رایزنی‌های دیپلماتیک با محور مکانیزم ماشه را با وزرای خارجه ایتالیا، اسلواکی، انگلیس و کره‌جنوبی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان در جریان سفر به نیویورک رایزنی‌های دیپلماتیک خود را ادامه می‌دهد و با وزرای خارجه ایتالیا، اسلواکی، انگلیس و کره‌جنوبی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این دیدارها، علاوه بر موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، تلاش اروپایی‌ها برای فعال‌سازی مجدد تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل علیه ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان، وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس چهارجانبه افغانستان که در دفتر نمایندگی روسیه در سازمان ملل برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. این نشست با حضور ایران، روسیه، چین و پاکستان برگزار خواهد شد. فردا نیز رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان دیدارها و رایزنی‌های دیگری در همین چارچوب خواهند داشت.

کد خبر 6601625
اكرم سادات حسيني شبستري

