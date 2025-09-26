رونمایی از «مرکز تماس ابری» ایرانسل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، جمعه ۴ مهر و در دومین روز از نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، «مرکز تماس ابری» ایرانسل، در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، رونمایی شد.
«مرکز تماس ابری» ایرانسل، با تکیه بر زیرساختهای ارتباطی پیشرفته، امکان دریافت، مدیریت و نظارت یکپارچه بر تماسهای ورودی و خروجی را برای سازمانها فراهم میکند. این سرویس با ارائه داشبوردهای تحلیلی و امکان گزارشگیری جامع، به بهینهسازی فرآیندهای ارتباطی و افزایش بهرهوری عملیاتی در سازمانها کمک میکند.
راهکارهای سازمانی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، همگام با تحول دیجیتال و رشد روزافزون خدمات ابری، مرکز تماس ابری را بهعنوان یک راهکار نوآورانه و پیشرفته، برای سازمانها فراهم کرده است تا ارتباطات خود را بهصورت هوشمند، سریع و یکپارچه مدیریت کنند.
این سرویس با قابلیتهایی مانند دریافت و ردیابی تماسهای ورودی و خروجی، تحلیل دقیق تماسها و داشبورد مدیریتی حرفهای، به کسبوکارها کمک میکند تا تجربه مشتری را بهبود بخشند و بهرهوری ارتباطات خود را ارتقا دهند. مرکز تماس ابری ایرانسل، با انعطافپذیری و مقیاسپذیری بالا، گزینهای ایدهآل برای کسبوکارها در مقیاسها و صنایع گوناگون به شمار میرود.
بخش راهکارهای سازمانی ایرانسل با تمرکز بر مجموعهای از خدمات سازمانی، همگام با فناوریهای روز دنیا، به دنبال مدیریت نوین ارتباطات و خلق دنیایی جدید و دیجیتال برای کسبوکار و ارائه راهکارهایی اثربخش و در عین حال ساده و مقرون به صرفه، با بهکارگیری دانش بومی، تجربه و نگرش خلاق است.
چشمانداز تبدیل شدن به شریک تجاری منتخب سازمانها برای توسعه جغرافیایی، نفوذ در بازارها، افزایش اثربخشی کسبوکار و ارائه راهکارهای سازمانی را برای خود تعریف کرده است.
از جمله مهمترین محصولات و خدمات سازمانی ایرانسل برای کسب و کارها، میتوان زیرساخت ابری، مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، سامانه کشاورزی هوشمند، شبکه اختصاصی نسل پنجم (Private 5G)، سیستم بیسیم واکه، VPN سازمانی، موبایل سازمانی و راهکارهای ویژه دورکاری را نام برد.
ایرانسل پیشتر از محصول تجاری «شایا» که خدمات مرکز تماس تجاری را ارائه میدهد، رونمایی کرده بود. این محصول هماکنون با ارائه خدمات به شرکتها و سازمانها، به یکی از برترین ارائهدهندگان این حوزه تبدیل شده است و «مرکز تماس ابری» نیز در بخش فناوری، پاسخگوی نیازهای نوین این عرصه خواهد بود.
حضور ایرانسل در الکامپ بیست و هشتم
بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، ظهر پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه فضایی ایران، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر علی حکیمجوادی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، فعالان حوزه فاوا، دکتر بهزاد اقبالخواه رئیس هیئتمدیره ایرانسل و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در غرفه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این نمایشگاه افتتاح و نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران، بهصورت رسمی فعال شد.
ایرانسل با شعار «جریانساز آینده هوشمند» در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۴ حضور دارد و آخرین محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسبوکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند به بازدیدکنندگان، بهویژه جوانان علاقهمند به فناوری، ارائه میدهد.
همچنین ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، طیفی گسترده از خدمات و نوآوریها را در غرفه خود معرفی میکند.
در غرفه ایرانسل، سرویسهایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشنها و خدمات دیجیتال از جمله «ایرانسلمن»، کیف پول «جیبجت»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه «یلونام» و سرویسهای یلو، در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
همچنین سیمکارتهای ۰۹۰۰، پرتال حراج شمارههای رند و بازارگاه ایرانسل معرفی میشوند. مشترکان ایرانسل میتوانند در این نمایشگاه با مراجعه به غرفه پشتیبانی، مشکلات احتمالی خود را مطرح و پیگیری کنند. بخش ویژه پشتیبانی از مشترکان ناشنوا، «شایا»، شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل و «یارا»، چتبات و ویسبات هوشمند فارسی ایرانسل از دیگر بخشهای غرفه است.
همچنین شرکتهای مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.
راهکارهای پیشرفته ایرانسل برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، مرکز تماس ابری، زیرساخت ابری، سامانه مدیریت ناوگان، واقعیت مجازی و کشاورزی هوشمند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بخشی از غرفه ایرانسل نیز به موضوعاتی مانند پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی و معرفی دورههای آموزشی آکادمی ایرانسل، اختصاص پیدا کرده است. بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه میتوانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکامپیچ» و «الکامتاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایدههای استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، از تیمهای برتر حمایت میکند.
علاقهمندان میتوانند از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از غرفه ایرانسل بازدید کنند.
نظر شما