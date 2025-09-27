بازدید وزیر اقتصاد از غرفه ایرانسل در نمایشگاه الکامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، سیدعلی مدنیزاده، در سومین روز از برگزاری بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ، همراه با مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، از بخشهای مختلف غرفه ایرانسل بازدید کرد.
وزیر اقتصاد در جریان حضور در غرفه ایرانسل، از بخشهای مختلف این غرفه، از جمله خدمات قابل ارائه بر بستر فناوریهای ارتباطی مانند جدیدترین دستاوردهای نسل ۵.۵ شبکه تلفنهمراه (5.5G) و شبکه فیبر نوری منازل و کسبوکارها (FTTx) بازدید کرد.
در این بازدید، مدیرعامل ایرانسل با اشاره به توسعه محصولات و خدمات دیجیتال در حوزه فناوریهای مالی و پرداختهای موبایلی، بر بستر شبکه امن و مبتنی بر هوش مصنوعی و روندهای جدید فناوری توسط ایرانسل، گفت: کیف پول دیجیتال ایرانسل، تنها کیف پول الکترونیکی است که الزامات بانک مرکزی را به طور کامل تحقق بخشیده است و ویژگیهای اصلی کیف پول الکترونیک را دارد. کیف پول دیجیتال ایرانسل با نام تجاری «جیبجت»، سرویسهایی که کاربران از کیف پول جامع نیاز دارند را تأمین میکند.
مدنیزاده در جریان این بازدید، ضمن تقدیر از تلاشهای ایرانسل در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور، تصریح کرد: اهتمام ایرانسل، به گسترش و توسعه کاربستهای هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال، در ارائه خدمات مالی و صنعت بانکداری، اقداماتی قابل توجه و چشمگیر بوده است.
وی همچنین با اشاره به توسعه محصولات و خدمات دیجیتال توسط ایرانسل، توانمندسازی کسبوکارها و همکاری با شرکتهای فناور داخلی در زمینه اقتصاد دیجیتال را امر مهمی دانست که توسط این اپراتور جامه عمل پوشیده است.
حضور ایرانسل در الکامپ بیست و هشتم
بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، ظهر پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مجلس شورای اسلامی، علی حکیمجوادی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، فعالان حوزه فاوا، بهزاد اقبالخواه رئیس هیئتمدیره ایرانسل و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در غرفه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این نمایشگاه افتتاح و نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران، بهصورت رسمی فعال شد.
ایرانسل با شعار «جریانساز آینده هوشمند» در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۴ حضور دارد و آخرین محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسبوکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند به بازدیدکنندگان، بهویژه جوانان علاقهمند به فناوری، ارائه میدهد.
همچنین ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، طیفی گسترده از خدمات و نوآوریها را در غرفه خود معرفی میکند.
در غرفه ایرانسل، سرویسهایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشنها و خدمات دیجیتال از جمله «ایرانسلمن»، کیف پول «جیبجت»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه «یلونام» و سرویسهای یلو، در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
همچنین سیمکارتهای ۰۹۰۰، پرتال حراج شمارههای رند و بازارگاه ایرانسل معرفی میشوند. مشترکان ایرانسل میتوانند در این نمایشگاه با مراجعه به غرفه پشتیبانی، مشکلات احتمالی خود را مطرح و پیگیری کنند. بخش ویژه پشتیبانی از مشترکان ناشنوا، «شایا»، شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل و «یارا»، چتبات و ویسبات هوشمند فارسی ایرانسل از دیگر بخشهای غرفه است.
همچنین شرکتهای مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.
راهکارهای پیشرفته ایرانسل برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، مرکز تماس ابری، زیرساخت ابری، سامانه مدیریت ناوگان، واقعیت مجازی و کشاورزی هوشمند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بخشی از غرفه ایرانسل نیز به موضوعاتی مانند پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی و معرفی دورههای آموزشی آکادمی ایرانسل، اختصاص پیدا کرده است. بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه میتوانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکامپیچ» و «الکامتاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایدههای استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، از تیمهای برتر حمایت میکند.
علاقهمندان میتوانند از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از غرفه ایرانسل بازدید کنند.
