به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی معاونین اسبق کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه به میزبانی وحید جلال زاده معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این نشست که با هدف هماندیشی و تبادل تجربه میان مدیران فعلی و پیشکسوتان وزارت امور خارجه برگزار شد، جواد منصوری، مجتبی میرمهدی، منوچهر متکی، مصطفی مرسلی، محمدعلی هادی، حسن قشقاوی، حسین جابری انصاری، سید کاظم سجادی، علیرضا بیکدلی، علی اصغر محمدی، مجتبی شصتی، علیرضا هاشمی رجا و حسین نوش آبادی حضور داشتند.
جلال زاده هدف ضمن تقدیر از تلاشهای معاونین و مدیران کل ادوار کنسولی و امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، هدف از برگزاری این نشست را استفاده از تجربیات گذشته برای ارتقای این معاونت در تعامل با مردم، مجلس و ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد.
معاونین و مدیران ادوار کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با استقبال از ابتکار برگزاری این نشست، به بیان برخی از تجربیات خود و نیز تشریح چالشها و فرصتهای پیش روی معاونت کنسولی وزارت امور خارجه پرداختند. معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در پایان ضمن تشکر از حضور و بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای معاونین و مدیران ادوار این معاونت، ابراز امیدواری کرد این نشستهای مشورتی جهت بررسی موضوعات بهصورت تخصصی تداوم یابد.
