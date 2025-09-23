انتقال یک زندانی ایرانی از بلژیک به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری از انتقال یک ایرانی محبوس در زندانهای بلژیک به کشورمان خبر داد.
جلالیان اظهار کرد: در اجرای موافقتنامه انتقال محکومین به حبس منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک، یک ایرانی محبوس در زندانهای بلژیک پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شد.
وی با اشاره به تلاش دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، پلیس بینالملل، قوهقضاییه، دادستانی تهران و سازمان زندانها در موضوع انتقال محکومان، خاطر نشان کرد: موضوع حمایتهای انسانی و حقوق بشری از اساسیترین اهداف در انعقاد موافقتنامههای انتقال محکومین با سایر کشورهاست و بر این اساس از ابتدای سال جاری بیش از ۲۰۰ زندانی تبعه خارجی از ایران به کشورهای متبوع آنها منتقل و ۱۶۰ ایرانی محبوس در سایر کشورها نیز به ایران منتقل شدهاند.
معاون وزیر دادگستری گفت: در موضوع انتقال محکومان به کشورهای متبوع، ضمن تکریم زندانیان و توجه به موضوع باز اجتماعی شدن آنان، حقوق خانوادههای محکومان نیز مورد توجه میباشد.
