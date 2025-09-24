  1. اقتصاد
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

موافقت هیأت واگذاری با عرضه باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک

هیأت واگذاری در آخرین جلسه خود با فروش باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک‌ با قیمت پایه معادل صددرصد بالاتر از قیمت تابلو بورس در روز قبل از عرضه و شرایط نقد و اقساط موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت واگذاری در جلسه اخیر خود مصوب کرد مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت با قیمت پایه برابر با قیمت پایانی روز قبل از عرضه در تابلو بورس به اضافه ۱۰۰ درصد، و به‌صورت ۵۰ درصد نقد و باقی اقساط تا پایان سال جاری، در بازار سرمایه عرضه شود.

بر اساس این تصمیم، واگذاری دو جایگاه سوخت شماره ۵۵ تهران و قصر شیرین در استان کرمانشاه به همراه زمینی واقع در روستای عباس‌آباد شاهرود نیز با ارزش تقریبی ۳۷.۴ میلیارد تومان و شرایط مشخص واگذاری به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین قیمت پایه و شرایط واگذاری مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران که در مالکیت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار دارد، تعیین شد. ارزش تقریبی این مجموعه ۱.۳ هزار میلیارد تومان است و مقرر شد از طریق مزایده به فروش برسد.

واگذاری دارایی‌های دولت در بخش بانکی و نیز املاک و دارایی‌های بخش‌های خدماتی و ورزشی، بخشی از برنامه شتاب‌گیری خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. پیشتر بخش عمده‌ای از سهام این بانک‌ها عرضه شده بود و این مرحله شامل مانده سهام باقیمانده دولت است.

