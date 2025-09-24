به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت واگذاری در جلسه اخیر خود مصوب کرد مانده سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات ایران، ملت و تجارت با قیمت پایه برابر با قیمت پایانی روز قبل از عرضه در تابلو بورس به اضافه ۱۰۰ درصد، و بهصورت ۵۰ درصد نقد و باقی اقساط تا پایان سال جاری، در بازار سرمایه عرضه شود.
بر اساس این تصمیم، واگذاری دو جایگاه سوخت شماره ۵۵ تهران و قصر شیرین در استان کرمانشاه به همراه زمینی واقع در روستای عباسآباد شاهرود نیز با ارزش تقریبی ۳۷.۴ میلیارد تومان و شرایط مشخص واگذاری به تصویب رسید.
در این جلسه همچنین قیمت پایه و شرایط واگذاری مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران که در مالکیت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار دارد، تعیین شد. ارزش تقریبی این مجموعه ۱.۳ هزار میلیارد تومان است و مقرر شد از طریق مزایده به فروش برسد.
واگذاری داراییهای دولت در بخش بانکی و نیز املاک و داراییهای بخشهای خدماتی و ورزشی، بخشی از برنامه شتابگیری خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است. پیشتر بخش عمدهای از سهام این بانکها عرضه شده بود و این مرحله شامل مانده سهام باقیمانده دولت است.
