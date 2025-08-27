واگذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی‌سازی در یک سال فعالیت دولت وفاق ملی، به صورت مستمر به آماده‌سازی و قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری پرداخته و موفق به تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۴۴ بنگاه به ارزش حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان شده است. همچنین، اصلاح اساسنامه ۲۴ شرکت با هدف تسهیل واگذاری به بخش غیردولتی به تصویب رسیده است.

پذیرش شرکت‌های مشمول واگذاری در بورس و فرابورس و عرضه اولیه

پذیرش شرکت‌های مشمول واگذاری در بورس و فرابورس و عرضه اولیه نیز به طور مستمر در یک سال گذشته از سوی سازمان خصوصی‌سازی دنبال شده است و دستاوردهای آن شامل پذیرش یا درج نماد ۹ شرکت در بازار سرمایه و آماده‌سازی و رفع موانع الزامات بازار سرمایه برای سه شرکت دیگر است. عرضه اولیه شرکت آلومینای ایران نیز در این دوره انجام شده است.

واگذاری سهام متعلق به دولت در بنگاه‌های مشمول واگذاری

از یکم مرداد ۱۴۰۳ تا یکم شهریور ۱۴۰۴، سازمان خصوصی‌سازی سهام دولت در ۲۷ شرکت و بنگاه به ارزش ۱۲۹ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان واگذار کرده است. این واگذاری شامل عرضه و واگذاری سهام دولت در ۲۱ شرکت و بنگاه به ارزش ۷۲ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان و واگذاری بخشی از سهام هفت شرکت به ارزش ۵۶ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت بوده است.

آسیب شناسی این حوزه یکی از اقداماتی است که سازمان خصوصی سازی انجام داده است، چرا که نبود بخش خصوصی بزرگ و توانمند، اعتماد ناکافی سرمایه‌گذاران به فرآیند خصوصی‌سازی، فضای نامناسب کسب‌وکار، واگذاری‌های دستوری برای تسویه دیون دولت و کیفیت نامطلوب شرکت‌های مشمول واگذاری به‌ویژه از نظر سودآوری و غیر کنترلی بودن سهام مورد عرضه، از موانع اصلی این بخش بوده‌اند.

مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت

مولد سازی اموال مازاد دولت نیز در دولت چهاردهم به صورت مستمر اجرا شده و دستاوردهای آن شامل تهیه گزارش‌های توجیهی لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل‌های لازم و تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به مدت یک سال در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ شانزدهم آبان ۱۴۰۳، برگزاری ۱۴ جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضا و ۱۵ جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولدسازی است.

همچنین، ۵۴۹ فقره از املاک مازاد دولت شناسایی و تصویب شده و قیمت پایه و شرایط واگذاری ۴۰۳ فقره ملک مازاد به ارزش ۹۱ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان تعیین شده است.

فروش ۲۴ ملک مازاد به ارزش ۳۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان نیز از دیگر دستاوردها بوده است.