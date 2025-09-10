آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمانخصوصیسازی آگهی (نوبت اول) شرایط عرضه بخشی از سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس را منتشر کرد که به شرح زیر است:
- تعداد کل سهام قابل واگذاری: ۴۸۳ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۶۹۰ سهم
- درصد کل سهام قابل واگذاری: ۴.۶ درصد
- قیمت پایه هر سهم: ۱,۷۲۲ ریال
- ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری: ۸۳ میلیارد و ۲۹۱ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۸۱۸ تومان
- شرایط تسویه ثمن معامله: کلاً نقد
- روش واگذاری: فرابورس
- تاریخ عرضه: طبق اعلام فرابورس
مصوبه هیئت واگذاری اجرا شد
گفتنی است پیشتر نیز هیئت واگذاری به ریاست سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه نیمه اول مرداد امسال با واگذاری ۴.۶ درصد سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان از طریق فرابورس و قیمت پایه ۱,۷۷۲ ریال برای هر سهم موافقت کرده بود.
