آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد

سازمان خصوصی‌سازی آگهی عرضه ۴.۶ درصد از سهام باقی‌مانده دولت در باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس همراه با قیمت و شرایط فروش آن را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان‌خصوصی‌سازی آگهی (نوبت اول) شرایط عرضه بخشی از سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس را منتشر کرد که به شرح زیر است:

- تعداد کل سهام قابل واگذاری: ۴۸۳ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۶۹۰ سهم

- درصد کل سهام قابل واگذاری: ۴.۶ درصد

- قیمت پایه هر سهم: ۱,۷۲۲ ریال

- ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری: ۸۳ میلیارد و ۲۹۱ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۸۱۸ تومان

- شرایط تسویه ثمن معامله: کلاً نقد

- روش واگذاری: فرابورس

- تاریخ عرضه: طبق اعلام فرابورس

مصوبه هیئت واگذاری اجرا شد

گفتنی است پیشتر نیز هیئت واگذاری به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه نیمه اول مرداد امسال با واگذاری ۴.۶ درصد سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان از طریق فرابورس و قیمت پایه ۱,۷۷۲ ریال برای هر سهم موافقت کرده بود.

