به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، تماشاخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با یادمان شهدای جنگ ۱۲ روزه در میدان بهارستان به اجرای برنامه می‌پردازند.

این برنامه‌ها هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۳ برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود.

در بخش اجرای زنده، سعید صادقی و صادق کیانی‌مقدم برنامه‌های متنوعی را برای مخاطبان ارائه می‌کنند.

نمایش‌های «بچه زرنگ» به کارگردانی مجید نصیری، «گل اومد، بهار اومد» به کارگردانی مژده ذکریاپور، «کلاس اولی‌ها» به کارگردانی حمید ندیمی و «لاک‌پشت و خرگوش» به کارگردانی سعید صادقی نیز در این شب‌ها روی تماشاخانه سیار اجرا می‌شود.

روایت‌گری، نقالی و بازگویی ایثارگری‌های رزمندگان بر روی تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز برای مخاطبان انجام می‌شود.

هم‌چنین هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ یک فیلم سینمایی از جمله «کلانتری غیرانتفاعی»، «آقای مدیر» و «باشو غریبه کوچک» برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها می‌شود.