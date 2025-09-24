  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

وزیر اطلاعات: اتحاد ملت ایران باعث ناامیدی دشمنان شد

یزد - وزیر اطلاعات گفت: مردم با شجاعت، استقامت و پایداری و غیرت توانستند از تمامیت ارضی کشور در مقابل جبهه گسترده دشمن دفاع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب در نشست شورای تأمین استان یزد که با حضور استاندار و مقام‌های ارشد استان یزد برگزار شد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: مردم و کشور ما هیچ زمان و در هیچ دوره‌ای جنگ طلب نبوده، بلکه به خوبی با شجاعت، استقامت و پایداری و غیرت توانستند از تمامیت ارضی کشور در مقابل جبهه گسترده دشمن که با حمایت برخی از کشورها صورت گرفته بود و قصد براندازی نظام را بر اساس محاسبه‌های غلط داشتند، با رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، رشادت نیروهای مسلح، سربازان گمنام امام زمان (عج)، همراهی جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور و همچنین تدابیر دولت چهاردهم و همراهی و همدلی مردم، بار دیگر پیروزی ایران قوی را حفظ کنند.

وی با اشاره به نقش مردم و اتحاد مقدس افزود: در طول هر دو جنگ تحمیلی دشمن قصد براندازی نظام را داشت ولی به لطف خدا، علی رغم همه تلاش گروهک‌ها و تجزیه طلب‌ها، در این جنگ شاهد امنیت در کشورمان بودیم و این را مدیون همراهی و همدلی مردم و مسئولین هستیم، چرا که امنیت کشور متکی بر محور مردم است و پایه‌های اساسی آن بر همراهی، وحدت، امیدبخشی و اعتماد مردم است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: برخلاف تصور و محاسبات غلط همیشگی دشمن که به دنبال تفرقه و آشوب بود، شاهد یک نعمت بزرگ، لطف الهی و تألیف قلوب بزرگ خدایی در ملت بودیم و این همراهی ملت، بزرگترین قدرت کشور است که باید همه در جهت رشد، تقویت و محافظت از آن تلاش بکنیم.

وی اظهار داشت: یکی از نکات مهم این است که خیلی‌ها شاید در طول عمر سیاسی خود، خطاهایی را مرتکب شدند، اما این حضور و همراهی و همدلی‌شان با مردم در طول این جنگ ۱۲ روزه، خود یک نقطه اثرگذار دیگری است که باید مورد تشویق و ترغیب مسئولین قرار بگیرد و بتوان با ادامه این راه و منش، مسیری را برای پیروزی‌های بعدی به شکل جدی‌تری فراهم کنیم و باید همه توجه، همراهی و دقت و برنامه ریزی‌ها در جهت حفظ این وحدت و اتحاد باشد.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب تصریح کرد: همان طوری که رهبر عزیز و امام انقلاب در ملاقات اخیر با هیئت دولت فرمودند، باید نکاتی که در صحبت‌های رهبری مطرح شد برنامه اولویت دار و سیاست‌های اجرایی آن در سطح کلیه مسئولین باشد و تکیه بر وحدت و حفظ این اتحاد مقدس با افکار، سلایق، اقوام، مذاهب و ادیان مختلف هست آن را پاسداری، حفاظت و صیانت کنیم و بر رشد و ارتقا آن بیفزاییم.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت گفت: همانطور که در سخنان رهبر انقلاب وجود داشت، حمایت از رئیس جمهور محترم و حضور پررنگ و موثر مردمی و اجتماعی ایشان با خدمت مورد حمایت همه حانبه قرر دهیم؛ یعنی ما یک رئیس جمهوری داریم که قالب، رفتار و تعامل مردمی دارد چه در امور مختلفی که باید در سطح کلان کشور تصمیم گیری شود و چه آنچه را که به معیشت و امور روزمره مردم مرتبط هست با همه این شرایط و مشکلاتی که از نظر اقتصادی از آن مطلع هستید، شاهد موفقیت‌های خوبی در پروژه‌ها و قراردادهای مختلف عمرانی هستیم.

وزیر اطلاعات گفت: اگر تلاش‌های جدی و موثر رئیس جمهور و دولت چهاردهم به همین شکل بر اساس گفته رهبرمان در خدمتگزاری به مردم ادامه یابد که ادامه خواهد یافت، ما امیدواریم فضای امیدبخشی را در کشور شاهد باشیم و ناترازی‌های چالش برانگیز با کاهش فزاینده‌ای روبه‌رو شود و دولت تمام تلاش خود را برای رفاه مردم و امیدبخشی در جامعه انجام می‌دهد.

وی همچنین در ارتباط با تبیین نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان ساخت: بیان نقاط قوت و قدرت جمهوری اسلامی وظیفه همه آحاد جامعه است که در این رابطه باید تلاش بیشتری صورت گیرد و از اقداماتی که نشان دهنده اختلاف باشد، پرهیز شود.

حجت الاسلام و المسلمین خطیب افزود: آزادی زندانیانی که مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند، یکی از نعمت‌ها و اقدامات و قوت‌های این نظام بود که قوه قضائیه پیشرو این اقدام بود، اینها نقاط قوتی است که باید توسط مردم و مسئولین تبیین و بیان شود. پیروزی‌های ارزشمند ورزشکاران کشتی که باعث نشاط در جامعه می‌شود را باید بیان کنیم؛ بنابراین خدمت به این ملت و حفظ این وحدت و مردمی کردن کارها، نکته اساسی‌ای که در موضوع محله محوری وجود دارد می‌تواند ثمربخش باشد و نتیجه دهد.

وزیر اطلاعات در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص رژیم صهیونیستی تصریح کرد: به گفته غربی‌ها و مسئولین رژیم، ایران در رژیم صهیونیستی نفوذ دارد و دستگیری افرادی که عضو و هموطن آنها هستند، رسانه‌ای شده و اعتراف به این نفوذ و قدرت ایران یکی از نعمت‌های بزرگی است که باید آن را بیان و تبیین کنیم و شکرگزار آن باشیم؛ اسنادی که از این رژیم ربوده شده و مختصات خوبی که به دست آمده است یکی دیگر از این نعمت‌ها است.

در پایان وزیر اطلاعات از همدلی و همراهی اعضای شورای تأمین قدردانی و از مدیرکل سابق اطلاعات تقدیر و مدیرکل جدید معارفه شد.

