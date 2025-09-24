آغاز دور جدید طرح «اعتبار ملی» با تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در قالب این طرح، هممیهنان میتوانند تا سقف ۷ میلیارد ریال تسهیلات در قالب اعتبارهای متنوع و انعطافپذیر، با نرخ سود ترجیحی ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت یک تا پنجساله دریافت کنند.
ویژگی برجسته «اعتبار ملی»، فرآیند کاملاً غیرحضوری دریافت تسهیلات است؛ خدمتی نوین که ضمن تسهیل زندگی مشتریان، بار دیگر اعتماد عمومی به بانک ملی ایران را تقویت کرده است.
لازم به ذکر است، سقف تسهیلات این طرح با هدف حمایت هر چه بیشتر از مشتریان، از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ رقمی که در نظام بانکی کشور کمنظیر محسوب میشود.
این تسهیلات با شرایط آسان، نرخهای سود متنوع و بازپرداخت انعطافپذیر، فرصت مناسبی برای تأمین نیازهای مالی، سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارها فراهم کرده و بار دیگر جایگاه بانک ملی ایران را در ارائه خدمات نوین بانکی تثبیت کرده است.
بانک ملی ایران با اجرای طرحهای «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی»، بار دیگر نشان داد که همواره در کنار مردم ایستاده و با نوآوری در خدمات بانکی، اعتماد دیرینه مشتریان خود را بیش از پیش استوار میسازد.
