به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در یادواره شهدای دوم مهر در سینما مهر آبادان با اشاره به بمباران اداره آموزش و پرورش آبادان در دوم مهر، این روز را نماد مظلومیت و عظمت معلم دانست و گفت: نسبت به معلم اعتقاد عجیبی دارم که آن را تعصب می‌دانند اما من آن را عین حقیقت می‌دانم؛ زیرا هرچه داریم و خواهیم داشت، مرهون معلم است.

وی با بیان اینکه خداوند، هستی را به خاطر معلم خلق کرد، افزود: در هیچ جا خداوند منت بر انسان نگذاشته اما وقتی خواست معلم را معرفی کند، منت گذاشت. معلم فقط درس نمی‌دهد، بلکه از دانش‌آموز نیز می‌آموزد.

حاجی‌بابایی با تبریک آغاز سال تحصیلی به معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید، دوم مهر را روزی متفاوت در تقویم ایران دانست و اظهار کرد: دشمن بشریت در این روز، معلم را به شهادت رساند. تاکنون ۴۰ هزار دانش‌آموز و معلم در ایران شهید شده‌اند. باید دوم مهر را مهر تابان معلمی و روز ملی معلم و شهادت نامید.

وی با اشاره به نقش برجسته آبادان در دفاع مقدس گفت: آبادان یک سال در محاصره بود و در این مدت به قله رسید. حصر آبادان، نماد شجاعت، غیرت و انسانیت بود. سخنان امام راحل مبنی بر اینکه «این حصر باید شکسته شود» هنوز در گوشمان طنین‌انداز است.

نایب‌رئیس مجلس، آبادان را ثروتمندترین و پرآوازه‌ترین شهر ایران از نظر تمدن و دین دانست و افزود: آبادان یعنی ایران. اکنون حق این شهر است که در صنعت، گردشگری و اقتصاد دریایی به قله برسد. با لایروبی رودخانه و باز کردن دهانه‌ها می‌توان رونق اقتصادی را چند برابر کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ کشور گفت: شهدا ما را حفظ کردند و ما نیز باید آنها را حفظ کنیم. اکنون ۹۰ میلیون ایرانی در حال دفاع از ایران هستند.

حاجی‌بابایی در ادامه سخنان خود به مسائل منطقه‌ای و جهانی پرداخت و با اشاره به وضعیت غزه گفت: غزه امروز جگرها را می‌سوزاند اما قله‌ای است که حیثیت آمریکا را برده و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره صنعت هسته‌ای گفت: ایشان فرمودند نه بمب داریم و نه خواهیم داشت. دشمنی با ایران به این دلیل است که نمی‌فهمند ما که هستیم. صنعت هسته‌ای ایران در خدمت درمان سرطان، کشاورزی و سایر حوزه‌هاست.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه ایران دنبال جنگ نیست بلکه بهبود معیشت مردم را هدف دارد، افزود: دشمن می‌خواهد ایران، ایران نباشد اما ایران، اسلام را خود پذیرفت و امروز به دنیا فهماند که متمدن و بافرهنگ است.

وی با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده گفت: معلمان، دانش‌آموزان را دوست دارند، حتی آن‌هایی که شلوغ می‌کنند. ایران باید به روش معلمی هدایت شود. مردم ایران برای حفظ نظام و انقلاب یکپارچه هستند اما خواهان توجه بیشتر به آبادان هستند.

وی با اشاره به زندگی ساده برخی مسئولان مانند سپهبد باقری گفت: مردم ایران می‌فهمند و می‌دانند که مسئولان مانند خودشان زندگی می‌کنند. البته اندکی هستند که جیبشان تمامی ندارد.

حاجی‌بابایی در پایان خطاب به دشمنان ایران گفت: در ۴۶ سال گذشته آن‌قدر ماشه چکاندید که ماشه‌دانتان پاره شده است.