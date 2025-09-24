وزیر دفاع سوئد: جنگنده های روسی را سرنگون خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پال جانسون وزیر دفاع سوئد به شدت برای روسیه خط و نشان کشید.

وی اعلام کرد: اگر جنگنده های روسی حریم هوایی ما را نقض کنند آنها را سرنگون خواهیم کرد.

گفتنی است که روز گذشته نیز وزیر دفاع سوئد، از اروپا خواست تا به دلیل تهدید روسیه، آمادگی خود را برای یک درگیری افزایش دهد.

جانسون گفت: ما باید یک ذهنیت اروپایی جدید اتخاذ کنیم تا از ذهنیت زمان صلح به آمادگی زمان جنگ برسیم. روسیه در حال تجهیز گسترده خود و ایجاد ارتشی «مرگبارتر» است و در زمینه سلاح‌های دوربرد و جنگ الکترونیک پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

او هشدار داد که کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باید در زمینه دفاعی هماهنگی بیشتری داشته باشند.

جانسون گفت: ما اوکراین را به عنوان یک سپر - یا اگر بخواهید، یک شمشیر - در برابر گسترش نظامی روسیه می‌بینیم.

سوئد پس از بی‌طرفی در دوران جنگ سرد، دو سال قبل در واکنش به حمله روسیه به اوکراین به ناتو پیوست.