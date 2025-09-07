حمله پهپادی به سفارت روسیه در سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، براساس اعلام سفارت روسیه در سوئد، ساختمان این سفارت بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

به گفته سفارت روسیه، اوایل صبح امروز، یک پهپاد کیسه‌ای پلاستیکی حاوی رنگ را در داخل ساختمان این سفارتخانه رها کرده است.

پیش‌تر این ساختمان ۲۵ مه هدف حمله‌ پهپادی قرار گرفته بود. در ادامه، دفتر نمایندگی تجاری روسیه در استکهلم هفدهم ژوئن، پنجم جولای و ۲۱ آگوست هدف حملاتی مشابه قرار گرفت.

به گفته دپیلمات‌های روس، حملات پهپادی از این دست علیه سفارت و دفتر نمایندگی تجاری روسیه در پایتخت سوئد، بیش از یک سال است که جریان دارد و عملا به یک پدیده سیستماتیک بدل شده است.