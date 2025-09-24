سفیر سودان در تهران: وضع شهر «الفاشر» کمتر از غزه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، «عبدالعزیز حسن صالح» سفیر سودان در تهران در نشست خبری اظهار داشت: جمعه هفته گذشته تعداد ۷۷ نفر از نمازگزاران در منطقه «دارفور» به قتل رسیدند.

وی ادامه داد: به رسانه‌های آزادی که در جمهوری اسلامی ایران هستند ایمان داریم لذا حقیقت کشتار جمعی که در سودان اتفاق می‌افتد را منعکس بفرمائید.

سفیر سودان در تهران گفت: نیروهای شورشی، شهر «الفاشر» را محاصره کرده‌اند و اجازه ورود کمک‌های بشر دوستانه به این شهر را نمی‌دهند. حملاتی مداوم به مراکز خدمات رسانی به بیمارستان‌ها و مدارس و اردوگاه‌های آوارگان انجام می‌شود.

وی افزود: متأسفانه جامعه بین‌المللی در برابر این کشتار جمعی عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. آنچه در شهر الفاشر رخ می‌دهد کمتر از غزه نیست.

وی گفت: دولت سودان با توجه به مسئولیت انسان دوستانه سعی می‌کند این محاصره شهر الفاشر را آزاد کند و یک کمیته ملی تشکیل داده تا محاصره الفاشر را بشکنند. هدف این کمیته این است که همه پشتیبانی‌های رسانه‌ای، اقتصادی و دیپلماسی بین المللی را معطوف به الفاشر کند.

سفیر سودان در تهران افزود: از کشورها که بخاطر کشتار جمعی در الفاشر که آنرا محکوم کردند، تشکر می‌کنیم و همچنین از دولت جمهوری اسلامی که در این باره بیانیه هم صادر کردند، تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: از رسانه‌های آزاد در جمهوری اسلامی ایران خواستاریم تا این کشتارهای جمعی را محکوم کنند.

حسن صالح تصریح کرد: در سودان اخیراً یک دولت مردمی تشکیل شده که این دولت به صورت رسمی شناسایی شده است.

وی در مورد دیدار وزیرخارجه ایران و سودان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: هنوز اطلاع دقیقی در اینباره نداریم اما در رابطه با روابط دوجانبه و مسائل اقتصادی و سیاسی ومسائل منطقه گفتگوهایی انجام شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه نقش دیپلماسی منطقه‌ای و سازمان‌هایی مثل اتحادیه آفریقا در حل بحران سودان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: با توجه به اینکه سودان کشور آفریقایی است و عضویت اتحادیه آفریقایی را دارد، دیروز ملاقاتی را وزیر خارجه سودان با وزرای خارجه کشورهای آفریقایی داشتند که پیرامون کمک‌های اتحادیه آفریقا تبادل نظر کردند. سعی می‌کنند به حل بحران سودان کمک کنند اما معتقدیم راه حل مشکل سودان باید سودانی -سودانی باشد.