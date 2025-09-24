به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اظهاراتی اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای کشور که در جریان تجاوز وحشیانه ایالات متحده در اول تیرماه نابود شده‌اند، به‌رغم فشارهای بین‌المللی و تهدید حملات بیشتر اسرائیل، بازسازی خواهند شد.

وی که با شبکه اسکای نیوز گفتگو می‌کرد، اظهار کرد: کاملاً طبیعی است که در جریان حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، آنها آسیب ببینند و زیرساخت‌ها نابود شوند. آنچه مهم است، این است که علم، دانش، فناوری و صنعت، ریشه‌های دیرینه و عمیقی در تاریخ ایران دارند.

ایالات متحده در ۲۲ ژوئن (یکم تیرماه) با استفاده از بمب‌افکن‌های بی -۲ سه سایت هسته‌ای در ایران، شامل تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. تصاویر ماهواره‌ای از محل این تاسیسات خسارات عمده‌ای را نشان می‌دهد، اما از آنجا که برخی از آنها در اعماق کوه‌ها قرار دارند، تعیین میزان دقیق خسارات بمب‌های آمریکایی دشوار است.

کمی پس از حملات، وزیر امور خارجه ایران اذعان کرد که خسارت جدی و زیادی وارد شده است.

اما محمد اسلامی که معاون رئیس جمهور ایران نیز هست، از حق کشور برای توسعه توانایی هسته‌ای خود دفاع کرد و همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است، تاکید کرد که این کار برای مقاصد صلح‌آمیز است.

درصد غنی‌سازی وقتی بالاست، لزوماً برای سلاح نیست

اسلامی در پاسخ به این سوال که «چرا ایران نیاز به غنی‌سازی اورانیوم تا سطوح نزدیک به درجه تسلیحاتی دارد؟» گفت: درصد غنی‌سازی که در افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح می‌شود، توسط سیاستمداران، شیادان و دشمنان ما ارائه و به آن دامن زده می‌شود.

وی ادامه داد: درصد غنی‌سازی وقتی بالاست، لزوماً برای سلاح نیست. ما برای ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و حساس به غنی‌سازی بالاتری نیاز داریم. هیچ‌کس این اقلام را به ما نمی‌فروشد. ما سال‌هاست که تحت تحریم هستیم.

اسلامی تاکید کرد: ما به این محصولات برای سیستم ایمنی راکتورهایمان و برای فرآیندهای حساس مورد استفاده برای مدیریت راکتورهایمان نیاز داریم.

نیازی به مذاکره با آمریکا نیست

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اسکای نیوز گفت که تهران پس از جنگ اخیر با آمریکایی‌ها مذاکره نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه «نیازی به مذاکره با آنها نیست» خاطر نشان کرد: دولت آمریکا ظلم بزرگی به مردم ایران کرده، از ابتدای انقلاب اسلامی ضربات سنگینی به ایران وارد کرده و اخیراً حملات نظامی علیه کشورمان انجام داده است.

مذاکره با دشمنی مثل آمریکا بیهوده است

اسلامی در ادامه بیان کرد: دشمن، دشمن است حتی اگر خصومتی نشان نداده باشد. این در حالی است که دشمنی آنها همواره زیاد بوده است، مذاکره با چنین دشمنی بیهوده است.

وی افزود: آنها در حالی که مذاکرات غیرمستقیم انجام می‌شد و مذاکرات ما در جریان بود، عملیات نظامی انجام دادند.

دیگر کسی نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند

معاون رئیس‌جمهور ایران یادآورد شد: آنها به میز مذاکره آمدند و سپس آن را رها و فراموش کردند که قولی داده بودند و توافقی کرده بودند. دولت آمریکا پر از وعده‌های عمل نشده است. وعده‌های عمل نشده زیادی دارد و دیگر کسی نمی‌تواند به آنها اعتماد کند.