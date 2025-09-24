مسگرانی:خواف نیازمند احداث سالن سینما است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی ظهر چهارشنبه در سفر به خواف و دیدار با فرماندار این شهرستان اظهار کرد: درخواست داریم در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی هنری در شهرستان با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همکاری لازم را داشته باشید، با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان خواف نیازمند سالن سینما است و باید در این خصوص اهتمام لازم را انجام شود.

در این دیدار همچنین مهدی آسیایی، فرماندار شهرستان خواف با تأکید بر اهمیت توجه به حوزه فرهنگ، بیان کرد: از فعالیت‌های فرهنگی و هنری وحدت آفرین تمام قد حمایت می‌کنیم.

فرماندار خواف افزود: با توجه به اینکه خواف به‌عنوان یکی از وسیع‌ترین شهرستان‌های فرهنگی استان خراسان رضوی، ظرفیت‌های بالایی در زمینه‌های هنری، ادبی و رسانه‌ای دارد.

وی گفت: تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های هنرمندان و حمایت از برنامه‌های فرهنگی در اولویت برنامه‌های شهرستان است.