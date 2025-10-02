  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

انتصاب نخستین شهردار زن خراسان رضوی در نشتیفان

انتصاب نخستین شهردار زن خراسان رضوی در نشتیفان

خواف- رئیس شورای اسلامی شهر نشتیفان از توابع شهرستان خواف از انتصاب نخستین شهردار زن خراسان رضوی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرمحمد خوشگوار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهین غفاری به عنوان نخستین شهردار زن استان خراسان رضوی در شهر نشتیفان از توابع شهرستان خواف معرفی و منصوب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر نشتیفان با اشاره به برگزاری نشست شورای شهر در دهم تیرماه سال جاری، گفت: پس از انجام رایزنی‌های متعدد با غفاری و جلب رضایت ایشان، شورای شهر به اتفاق آراء وی را به عنوان شهردار انتخاب و به استانداری معرفی کرد. پس از صدور حکم، امروز پنج‌شنبه اولین شهردار زن خراسان رضوی به طور رسمی معارفه شد.

وی تصریح کرد: شهر نشتیفان که در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است، تاکنون شهرداران مختلفی از جمله یاسین پور، محمد عبداللهی، ایوب سیدالحسینی، عبدالرحمان خجسته خرگردی، ابراهیم قاسمی، محمد شاه‌رخی خرگردی و محمود مکاری را تجربه کرده‌است. پیش از انتصاب غفاری، محمدشعیب غالب برآبادی به عنوان سرپرست شهرداری فعالیت داشت.

گفتنی است؛ شهین غفاری، دارای کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌ و کار و ۲۱ سال سابقه خدمت در شهرداری تایباد، در نخستین سخنان خود مهم‌ترین چالش شهرداری نشتیفان را نبود درآمد پایدار دانست و گفت: تلاش خواهم کرد شهرداری این شهر به درآمد پایدار دست پیدا کرده و شهری پویا و فعال شکل گیرد.

کد خبر 6609090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها