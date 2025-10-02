انتصاب نخستین شهردار زن خراسان رضوی در نشتیفان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرمحمد خوشگوار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهین غفاری به عنوان نخستین شهردار زن استان خراسان رضوی در شهر نشتیفان از توابع شهرستان خواف معرفی و منصوب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر نشتیفان با اشاره به برگزاری نشست شورای شهر در دهم تیرماه سال جاری، گفت: پس از انجام رایزنی‌های متعدد با غفاری و جلب رضایت ایشان، شورای شهر به اتفاق آراء وی را به عنوان شهردار انتخاب و به استانداری معرفی کرد. پس از صدور حکم، امروز پنج‌شنبه اولین شهردار زن خراسان رضوی به طور رسمی معارفه شد.

وی تصریح کرد: شهر نشتیفان که در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است، تاکنون شهرداران مختلفی از جمله یاسین پور، محمد عبداللهی، ایوب سیدالحسینی، عبدالرحمان خجسته خرگردی، ابراهیم قاسمی، محمد شاه‌رخی خرگردی و محمود مکاری را تجربه کرده‌است. پیش از انتصاب غفاری، محمدشعیب غالب برآبادی به عنوان سرپرست شهرداری فعالیت داشت.

گفتنی است؛ شهین غفاری، دارای کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌ و کار و ۲۱ سال سابقه خدمت در شهرداری تایباد، در نخستین سخنان خود مهم‌ترین چالش شهرداری نشتیفان را نبود درآمد پایدار دانست و گفت: تلاش خواهم کرد شهرداری این شهر به درآمد پایدار دست پیدا کرده و شهری پویا و فعال شکل گیرد.