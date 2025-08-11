به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی صبح دوشنبه در دیدار با مدیر و اعضای تحریریه خبرگزاری مهر استان، ضمن تقدیر از عملکرد این رسانه اظهار کرد: روزهایی که ارتباط خارجی کشور دچار اختلال بود، این رسانه‌های بومی بودند که با عشق به وطن و اعتقاد دینی، پرچم اطلاع‌رسانی را در استان برافراشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از تلاش‌های این مجموعه در انعکاس رویدادها و مسائل فرهنگی استان و مدیریت این مجموعه قدردانی کرد.

وی حضور رسانه‌های متعهد را در تحولات فرهنگی استان تعیین‌کننده دانست و گفت: وجود یک مدیر دغدغه‌مند و توانمند در رأس رسانه‌ای مانند مهر، فرصتی ارزشمند برای خراسان رضوی است. کیفیت کار و گزارش‌های این خبرگزاری در حوزه‌های مختلف جای قدردانی دارد.

مسگرانی با اشاره به نقش رسانه‌های داخلی در بحران‌ها افزود: زمانی که اینترنت بین‌المللی قطع بود و شبکه‌های معاند دچار بن‌بست شدند، این رسانه‌های ملی و بومی بودند که پای کار ماندند و با عشق به وطن، رسالت اطلاع‌رسانی را انجام دادند. ناسپاسی است اگر این تلاش‌ها دیده نشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان را بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: این استان مفاخر بزرگی چون فردوسی، خیام، عطار و بیهقی را در خود جای داده است و رویدادهایی همچون جشنواره فیلم فجر مشهد، جشنواره امام رضا (ع) و دهه کرامت در اینجا شکل گرفته است. رسانه‌ها باید در پاسداشت و معرفی این داشته‌های فرهنگی پیش‌قدم باشند.

شهریورماه؛ مراسم بزرگداشت خبرنگاران خراسان رضوی برگزار می‌شود

وی ضمن دعوت به تعامل و همدلی میان دستگاه‌های فرهنگی و اصحاب رسانه افزود: رسانه باید با بیان امید، نقد منصفانه و انتقال پیشنهادها، به پرورش سرمایه‌های انسانی و فرهنگی استان کمک کند.

مسگرانی با اشاره به نشست‌های مشترک رسانه‌ای در شورای اطلاع‌رسانی استان، از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم روز خبرنگار در شهریورماه با همکاری خانه مطبوعات، استانداری و بسیج رسانه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این برنامه زمینه ارتقای جایگاه رسانه‌های استان را فراهم سازد.