به گزارش خبرگزاری مهر، مجید بیکی در حاشیه سفر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی منطقه اظهار کرد: شهرستان سرخس با پشتوانه غنی تاریخی، مذهبی و هنری، ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمندی دارد که نیازمند توجه و حمایت جدی در سطح استانی و ملی است.

فرماندار سرخس افزود: حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این شهرستان، فرصتی مغتنم برای بررسی میدانی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت ارتقا امکانات فرهنگی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در نشست مشترکی که با حضور مدیرکل برگزار شد، موضوعات مهمی همچون تکمیل و تجهیز مجتمع فرهنگی و هنری سرخس، حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، و ایجاد بسترهای نوین برای شکوفایی استعدادهای جوان شهرستان مطرح و بررسی شد.

بیکی با قدردانی از اهتمام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و هنرمندان، نه تنها به ارتقا سطح فرهنگی سرخس کمک خواهد کرد؛ بلکه نقش بسزایی در افزایش نشاط اجتماعی و تعالی فرهنگ عمومی ایفا می‌کند.

گفتنی است؛ در جریان این سفر، حسین مسگرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ضمن دیدار با جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگی، از مجتمع فرهنگی و هنری سرخس بازدید کرد و با حضور حسن ارشادی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، راهکارهای ارتقا خدمات فرهنگی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.