  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

بیانیه سفارت ایران در لبنان به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله

بیانیه سفارت ایران در لبنان به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان، با صدور بیانیه‌ای در سالروز شهادت دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، این مناسبت را فرصتی برای تجدید عهد وفاداری به مسیر مقاومت و آرمان‌های شهدا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان و همراهانش، این مناسبت را فرصتی برای تجدید عهد وفاداری به مسیر مقاومت و آرمان‌های شهدا دانست.

در بیانیه سفارت ایران در بیروت آمده است: روزها در آستانه سالروز شهادت شهید «سید حسن نصرالله»، سید هاشم صفی الدین و دیگر یاران باوفایشان، با حسرت و دلتنگی می‌گذرند. گویی خودِ زمان نیز بر دل‌های عاشقان سید سنگینی می‌کند؛ آن فرمانده استثنایی که جهانیان را به خود مشغول ساخت و دل‌های میلیون‌ها مسلمان و آزاداندیش را در اقصی نقاط جهان اسیر خود کرد. او به نمادی برای آزادی و سازنده پیروزی‌های الهی بدل شد که غرور سران دشمن را به خاک کشاند.

سفارت ایران تاکید کرد: بی‌تردید ملت شریف لبنان، ایران و تمامی منطقه در سالگرد شهید سید حسن نصرالله حضور خواهند یافت و آن را ایستگاهی برای تجدید عهد وفاداری به راه او و پایبندی به رویکرد مقاومت قرار خواهند داد، تا بار دیگر عزم و توان خویش را برای آفریدن پیروزی‌های تازه برانگیزند.

کد خبر 6600635
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها