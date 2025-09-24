  1. استانها
  2. بوشهر
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

دوران دفاع مقدس از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: دوران پرافتخار دفاع مقدس از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عضر چهارشنبه در آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع تعدادی از بسیجیان کارمند، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردی و ایثارگری رزمندگان و استقامت و پایداری و انسجام ملت بزرگ ایران اسلامی است.

وی افزود: تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، نباید تنها به این هفته محدود شود، بلکه لازم است این مساله مهم در تمام ایام سال، تشریح و یادآوری شود.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در شرایطی که انقلاب اسلامی با نقش محوری مردم و با رهبری امام خمینی (ره)، به تازگی پیروز شده بود و نظام اسلامی با پشتیبانی مردم، جایگزین نظام پادشاهی شده بود، جنگی نابرابر بر کشور ما تحمیل شد، اما مردم سر تعظیم در برابر زورگویان فرود نیاوردند.

زارع تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران و خلق صحنه‌های ماندگار از ایثار و فداکاری، هم در جبهه‌های حق علیه باطل و هم در دیگر صحنه‌های اجتماعی، در تاریخ معاصر ما جاودانه اند.

وی اضافه کرد: عزت، شرف و استقلال میهن عزیزمان در سایه همین ایثارگری، پایمردی و انسجام به دست آمده و مردم ایران، دست از این عزت و استقلال که موجب اقتدار کشورمان شده، برنمی‌دارند.

استاندار بوشهر ابراز کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز شاهد بودیم که ملت ایران با حفظ اتحاد و یکپارچگی، دسیسه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان را نقش بر آب کردند و بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در بیانات تلویزیونی شب گذشته نیز از اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران به مشتی پولادین بر فرق دشمن، تعبیر کردند.

وی یادآور شد: دوران پرافتخار دفاع مقدس از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است و باید مفاهیم ارزشمند و فرهنگ غنی این دوران را برای تعالی کشور، پاس بداریم و با ابزارهای مختلف فرهنگی و هنری به نسل جدید انتقال دهیم.

استاندار بوشهر گفت: بدون تردید، حفظ انسجام و وفاق ملی و عزم جزمی که مسئولان و مدیران برای خدمت به مردم و رفع مشکلات دارند، رسیدن به شاخص‌های ترقی و پیشرفت و توسعه را شتاب می‌بخشد.

زارع افزود: لازم می‌دانم از همه کارمندان شریف و بسیجیان عزیز که در انجام متعهدانه وظایف محوله کوشا هستند، تقدیر کنم.

