به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عضر چهارشنبه در آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع تعدادی از بسیجیان کارمند، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردی و ایثارگری رزمندگان و استقامت و پایداری و انسجام ملت بزرگ ایران اسلامی است.

وی افزود: تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، نباید تنها به این هفته محدود شود، بلکه لازم است این مساله مهم در تمام ایام سال، تشریح و یادآوری شود.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در شرایطی که انقلاب اسلامی با نقش محوری مردم و با رهبری امام خمینی (ره)، به تازگی پیروز شده بود و نظام اسلامی با پشتیبانی مردم، جایگزین نظام پادشاهی شده بود، جنگی نابرابر بر کشور ما تحمیل شد، اما مردم سر تعظیم در برابر زورگویان فرود نیاوردند.

زارع تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران و خلق صحنه‌های ماندگار از ایثار و فداکاری، هم در جبهه‌های حق علیه باطل و هم در دیگر صحنه‌های اجتماعی، در تاریخ معاصر ما جاودانه اند.

وی اضافه کرد: عزت، شرف و استقلال میهن عزیزمان در سایه همین ایثارگری، پایمردی و انسجام به دست آمده و مردم ایران، دست از این عزت و استقلال که موجب اقتدار کشورمان شده، برنمی‌دارند.

استاندار بوشهر ابراز کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز شاهد بودیم که ملت ایران با حفظ اتحاد و یکپارچگی، دسیسه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان را نقش بر آب کردند و بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در بیانات تلویزیونی شب گذشته نیز از اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران به مشتی پولادین بر فرق دشمن، تعبیر کردند.

وی یادآور شد: دوران پرافتخار دفاع مقدس از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است و باید مفاهیم ارزشمند و فرهنگ غنی این دوران را برای تعالی کشور، پاس بداریم و با ابزارهای مختلف فرهنگی و هنری به نسل جدید انتقال دهیم.

استاندار بوشهر گفت: بدون تردید، حفظ انسجام و وفاق ملی و عزم جزمی که مسئولان و مدیران برای خدمت به مردم و رفع مشکلات دارند، رسیدن به شاخص‌های ترقی و پیشرفت و توسعه را شتاب می‌بخشد.

زارع افزود: لازم می‌دانم از همه کارمندان شریف و بسیجیان عزیز که در انجام متعهدانه وظایف محوله کوشا هستند، تقدیر کنم.