حسینی: دفاع مقدس رمز اقتدار ملی ایران در برابر تهدیدات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر چهارشنبه در اجلاسیه فاتحان مهر، ایثار و مقاومت که در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان برگزار شد، به تحلیل ابعاد مختلف دفاع مقدس و نقش حیاتی انسجام ملی در مقابله با تهدیدات خارجی پرداخت.

وی دفاع مقدس را به‌عنوان یک گنجینه از ایمان، شجاعت و فداکاری دانست و افزود: درک صحیح این تجربیات، می‌تواند پاسخگوی تهدیدات امروز باشد.

حسینی افزود: دفاع مقدس ما نه تنها یک جنگ نظامی، بلکه تبلور فرهنگ عاشوراست که در آن، عشق به ولایت و ایمان راسخ به خداوند، محور حرکت ملت ایران بوده است. این پیوند عمیق میان ملت و رهبری، باعث شده است که دفاع مقدس نه تنها یک برهه زمانی خاص، بلکه به یک گنجینه ناب از آموزه‌های انسانی و اخلاقی تبدیل شود که می‌توان از آن در آینده بهره برد.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان در ادامه افزود: فرهنگ شهادت که در دفاع مقدس نمایان شد، مجموعه‌ای از ریشه‌ها و ارزش‌ها است که به بندگی و عبودیت الهی می‌انجامد و حتی امروز، بسیاری از عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس در دانشگاه‌های معتبر جهانی تدریس می‌شود. این نشان‌دهنده تأثیر جهانی و ماندگاری آموزه‌های انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به مقتدر بودن نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: اقتدار واقعی ایران نه به تجهیزات نظامی، بلکه به ایمان و اراده ملت و نیروهای مسلح آن بستگی دارد. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، دشمنان ایران در برابر اراده آهنین ملت ایران شکست خواهند خورد.

حسینی در ادامه با اشاره به حوادث اخیر، گفت: در برابر تهدیدات و حملات اخیر، وحدت ملی، اطاعت از رهبری و ایستادگی نیروهای مسلح باعث شد تا دشمنان در برنامه‌ریزی‌های خود برای آشوب‌سازی در داخل کشور ناکام بمانند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که استقامت، هم‌افزایی ملی و بصیرت اجتماعی، عوامل اصلی موفقیت در مقابله با تهدیدات بوده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که علیه ایران آغاز کرد، در نهایت پشیمان شد. امروز نیز با تحلیل‌های هوشمندانه نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با قدرت حفظ شده است و هرگونه عملیات خرابکارانه و تجاوز خارجی با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد.