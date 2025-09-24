به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد در نشست سرپرستان و کادر فنی اعزامی به بازی‌های بحرین اظهار کرد: این رویداد سومین دوره بازی های آسیایی جوانان است. ۱۳ سال پیش آخرین دوره این مسابقات برگزار شده و نمی‌توان خیلی این دوره را با آن دوره مقایسه کرد. در دوره قبل طلا نگرفتیم و در جایگاه بیستم قرار گرفتیم.

وی گفت: در دوره‌های قبل خیلی به این مسابقات توجه جدی نشده است اما اگر می‌خواهیم ۱۰ سال آینده در بازی های المپیک و آسیایی موفق باشیم باید اینجا خوب کار کنیم.

وی گفت: یک هفته بعد از این بازی ها هم بازی‌های کشورهای اسلامی است. ما بین این دو مسابقه هیچ تفاوتی قائل نشدیم. بازی‌های آسیایی از جهت آینده سازی برای ما مهم است. این مسابقات یک رویداد تدارکی هم برای سنگال محسوب می‌شود. برخی از رشته‌های این مسابقات در المپیک است که می‌تواند تدارک خوبی باشد.

او گفت: وقتی که برگزارکنندگان بازی های المپیک سنگال سن شرکت کنندگان را اعلام کرد برگزار کنندگان بازی های بحرین هم هم یک سال سن را کم کردند. برخی از رشته‌های ورزشی این مسابقات را بخشی از مسیر المپیک سنگال می‌دانند.

وی افزود: اسم کاروان را سفیران امید گذاشتیم و این امید هم در آنها جدی دیده می‌شود. از طرفی نگاه ما نگاه نتیجه‌گرایی هم نیست. نوع انتخاب هم نشان دهنده این موضوع است. صرف تلاش برای ما مهمتر است. امیدواریم خوب هم باشد اما اگر مدالی کسب نشد نباید خود را نگران کنیم. فشار بیش از اندازه به ورزشکاران نیاوریم.

وی در پایان گفت: امیدوارم با دقتی که تا کنون داشتیم کاروان خوبی را اعزام کنیم و نماینده خوبی برای کشور باشیم. امیدواریم به سلامت برویم و به سلامت برگردیم و همانند کشتی، والیبال و هندبال که نتایج خوبی گرفتند در این مسابقات هم موفق باشیم.

پاکدل: به دنبال نشاط اجتماعی هستیم

علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نیز در این نشست گفت: نحوه حمایت کمیته ملی المپیک و حساسیت وزارت نشان می‌دهد این کاروان برای ما مهم است، چون نگاه وزیر ورزش و خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک به عنوان سیاست‌گذار صرفا نتیجه‌گرایی نیست. چون نگاه به آینده است و در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ و المپیک ۲۰۳۲ این جوانان باید مدال آوری کنند.

وی گفت: ورزشکاران جوان روحیه حساس دارند و تاکید بر نتیجه‌گرایی ممکن است نتیجه معکوس دهد. البته نیم نگاهی هم به مدال آوری داریم اما در تلاش هستیم تا با یک نتیجه معقول به ایران بازگردیم. در کشور بحرین دهکده نداریم و برگزاری این مسابقات اولین تجربه این کشور است. در دوره قبل ما موفق به کسب مدال طلا نشدیم و در جایگاه بیستم قرار گرفتیم، در تلاش هستیم تا این دوره ارتقا پیدا کنیم و یک نشاط اجتماعی برای مردم ایران به ارمغان بیاوریم.