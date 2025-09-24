پاکدل: پاداش پای سکوی مدال آوران طلای بحرین ۲۰۰ میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی بحرین گفت: امروز جلسه هماهنگی با سرپرستان، مربیان و همچنین رؤسای فدراسیونها که در کاروان اعزامی به مسابقات آسیایی جوانان بحرین حضور خواهند داشت برگزار شد. یکسری مطالب لازم بود که به سمع دوستان برسد تا در کنار مسائل فنی، در سایر حوزهها هم مشکل خاصی نداشته باشیم.
وی افزود: اطلاعاتی در خصوص کشور بحرین، مسائل فرهنگی و فنی که نیاز به تأکید داشت و سایر موارد را امروز خدمت عزیزان گوشزد کردیم.
شرایط کاروان اعزامی بازیهای آسیایی بحرین
پاکدل خاطرنشان کرد: کاروان ما تقریباً ۴۱۰ نفر خواهد بود که در ۲۰ رشته ورزشی شرکت میکنند. اخیراً دو رشته کوراش و سیلات نیز به جمع رشتهها اضافه شد و بنابراین مجموعاً در ۲۲ رشته ورزشی اعزام خواهیم داشت. حدود ۲۰۳ تا ۲۰۴ نفر ورزشکار و بقیه شامل مربیان، سرپرستان، کادر پشتیبانی، خبرنگاران و تیم پزشکی خواهند بود.
پشتیبانی و برنامهریزی برای اعزام کاروان
سرپرست کاروان اعزامی بازیهای آسیایی بحرین عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به برنامهریزی صورتگرفته نسبت به زمان باقیمانده عقب نیستیم. مسائل پشتیبانی و لجستیکی به بهترین شکل ممکن توسط کمیته ملی المپیک انجام شده است. بحث البسه، پرواز کاروان و سایر امور پشتیبانی نیز بهطور منظم پیش میرود.
وی تصریح کرد: تیمها بهطور مداوم رصد میشوند و خوشبختانه فدراسیونها با تلاشهای خود اردوها را طبق زمانبندی برگزار کردهاند. مرکز نظارت کمیته ملی المپیک هم در حال رصد وضعیت تیمهاست و نتایج مطلوبی تاکنون حاصل شده است.
هدفگذاری کاروان سفیران امید
پاکدل افزود: نگاه ما صرفاً نتیجهگرایی نیست. همانطور که از نام سفیران امید برای کاروان مشخص است، نگاه ما به آینده ورزش کشور و بازیهای آسیایی ۲۰۳۰ و ۲۰۳۴ و همچنین المپیک ۲۰۳۲ است. البته در کنار آن تلاش خواهیم کرد پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بارها در بحرین به اهتزاز درآید و سرود ملی طنینانداز شود.
انتخاب پرچمدار و شعار کاروان
وی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد شعار کاروان و انتخاب پرچمدار عنوان کرد: موضوع انتخاب پرچمدار کاروان در جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک مطرح شد و ظرف چند روز آینده با تأیید کمیته ملی المپیک مشخص خواهد شد. همچنین شعار کاروان امیدآفرینی و نگاه به آینده تعیین شده است.
پیشبینی نتایج و مدالها
سرپرست کاروان اعزامی بازیهای آسیایی بحرین تأکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از رشتههای ما برای نخستینبار در سطح بینالمللی شرکت میکنند، پیشبینی دقیق تعداد مدالها دشوار است. اما یقین بدانید نتایج ما نسبت به دو دوره قبلی قطعاً بهتر خواهد بود و تعداد مدالهای طلا افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: بزرگترین هدف ما این است که این جوانان بهعنوان سربازان موفق کشور دل مردم عزیز ایران را شاد کنند.
پاداش پای سکوی قهرمانان ایران
پاکدل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با پاداش پای سکو گفت: برای مدالآوران مسابقات، پاداشهایی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برای مدال طلا ۲۰۰ میلیون تومان، برای نقره ۱۰۰ میلیون تومان و برای برنز ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. برخی فدراسیونها نیز خودشان پاداش جداگانه تعیین کردهاند.
موفقیت تاریخی هندبال نوجوانان
وی در ادامه به کسب سهمیه جهانی توسط تیم زیر ۱۷ سال هندبال ایران اشازه کرد و گفت: دیشب اتفاق بزرگی در هندبال کشور رخ داد. بعد از ۱۹ سال توانستیم تیم کرهجنوبی را شکست دهیم. همچنین در ردههای سنی، تیم ما کویت، قطر، اردن و بحرین را مغلوب کرد. بحرین یکی از قدرتهای بلامنازع هندبال آسیا است که بارها قهرمان آسیا، المپیک و جهان شده است. تیم نوجوانان ما با اختلاف چشمگیر بحرین را شکست داد، به فینال رسید و سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرد. این موفقیت نوید روزهای روشن برای هندبال ایران است.
حضور مربی خارجی بانوان در هندبال
پاکدل در مورد جذب مربی خارجی برای بانوان یادآور شد: ما در هندبال بانوان به سطحی رسیدهایم که مربی داخلی پاسخگوی نیازهای فنی نبود. پس از یک سال تلاش، موفق شدیم خانم آنا سیااورا یکی از ۱۰ تا ۱۵ مربی برتر دنیا و سرمربی تیم قهرمان لیگ برتر بانوان اسپانیا را جذب کنیم.
پاکدل عنوان کرد: او قراردادی دوساله با ما امضا کرده است. در سال اول بهصورت مقطعی کنار تیم ملی خواهد بود و از سال دوم بهطور کامل در خدمت ما خواهد بود. در آذرماه و در مسابقات قهرمانی زنان جهان در هلند و آلمان، ایشان بهعنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی ایران خواهد نشست و قطعاً از حضور ایشان در تیمهای پایه نیز استفاده خواهیم کرد.
ساخت کمپ تیم ملی هندبال
رئیس فدراسیون هندبال در مورد ساخت کمپ تیم ملی هندبال افزود: در خصوص کمپ تیم ملی هندبال، دو پروژه در دست اجرا داریم. یک خوابگاه قدیمی تخریب شد و اکنون پس از پنج تا شش ماه، یک فضای اقامتی در حد هتل چند ستاره با ۱۳ سوئیت مجهز برای ملیپوشان ساختهایم. تیم ملی نوجوانان که عازم بحرین خواهد بود، هماکنون در این محل اقامت دارد. همچنین برای پروژه بزرگتر کمپ تیم ملی، کارهای اداری و تهیه نقشهها توسط شرکت مشاور در حال انجام است. خوشبختانه همکاری وزارت ورزش و شرکت توسعه بسیار خوب بوده و دستورات لازم توسط مسئولان صادر شده است.
