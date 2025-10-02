  1. ورزش
پرچمداران کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ انتخاب شد

احمد قنبری دروازه‌بان تیم ملی هندبال و عسل گل‌تپه از تیم تکواندو به عنوان پرچمداران کاروان ورزشی کشورمان در مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ با توجه به تفویض اختیارات هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به هیئت رئیسه کمیته، احمد قنبری دروازه‌بان تیم ملی هندبال و عسل گل‌تپه از تیم تکواندو به عنوان پرچمداران کاروان ورزشی کشورمان در مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی های آسیایی جوانان انتخاب شدند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ با برگزاری مراسم افتتاحیه ۳۰ مهر ماه در شهر منامه آغاز و مراسم اختتامیه آن نهم آبان ماه خواهد بود.

گفتنی است؛ برخی رشته های تیمی و انفرادی مسابقاتشان از سه روز قبل از مراسم افتتاحیه آغاز می شود.

