سفر رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک به سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتخاب «کریستی کاونتری» به عنوان رئیس کمیته بین المللی المپیک (IOC) و دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک کشورمان با وی در حاشیه مجمع شورای المپیک آسیا(کویت) مقرر شد پس از هماهنگی های لازم در راستای افزایش همکاری و تعاملات دوسویه دیداری رسمی در مقر IOC هماهنگ و برگزار شود. در همین راستا صبح امروز خسروی وفا و علی نژاد، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان راهی لوزان سوئیس شدند.

در این سفر مسئولین کمیته ملی المپیک پس از دیدار با کریستی کاونتری در راستای افزایش تعاملات و بهره مندی از ظرفیت های موجود در کمیته بین المللی المپیک با برخی مدیران بخش های مختلف آن همچون؛

جیمز مکلئود مدیر لئی آبی معاون روابط NOC، همبستگی المپیک، المپیزم 365 و بنیاد پناهندگان المپیک

جرم پوی وی دستیار مدیر روابطNOC ،روابط سازمانی و حاکمیتی

الیویر نیامکی دستایر مدیر همبستگی المپیک بخش توسعه ورزش و ورزشکاران

ادوارد کنینگز تون رئیس بخش مدیتری قاره آسیا،همبستگی المپیک و واحد ورزشکاران

خانم انجلا ریانتو رئیس بخش همبستگی المپیک واحد مالی

خانم جوئل سایموند رییس بخش رواب NOC،خدمات اطلاعاتی NOC

فلوریان چاپالی رئیس حسابداری، همبستگی المپیک، بخش مالی

الیور روزت -مدیر سنجش برنامه ریزی مالی،همبستگی المپیک ،بخش مالی

نیز دیدار و گفتگو خواهند کرد.

در این سفر ناهید کیانی قهرمان جهان و المپین تکواندو و دارنده مدال نقره پاریس 2024، عاطفه اسلامیان مدیر امور بین الملل و فرید فتاحیان مشاور رئیس نیز حضور دارد.