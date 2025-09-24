زاکانی: بیش از ۵۱ درصد مردم تهران مستأجرند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی امروز در در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان اتاق اصناف و شهرداری تهران که با هدف ساماندهی مشاغل، رفع اماکن صنفی پرخطر و ناایمن، ساخت و راه اندازی مجتمعهای تجاری صنفی، تأسیس و راه اندازی شهرکهای اقماری صنفی و… اظهار کرد: ما امروز با مشکلات متعددی در کشور روبهرو هستیم؛ از حوزه پولی و بانکی گرفته تا انرژی و مسکن. ناترازیها در بخشهای مختلف تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده است. اما این مشکلات قابل حل است، به شرطی که الگو و راهحل را از جنس خودمان و بر پایه ظرفیتهای داخلی تعریف کنیم.
وی افزود: رکن اصلی اقتصاد کشور مردم هستند. هرجا به مردم اعتماد شد، کار پیش رفت. امروز هم باید اقتصاد را مردمی کنیم؛ نقدینگی را به سمت تولید و نیازهای واقعی مردم هدایت کنیم. اگر دولت فقط مشوق باشد و موانع را بردارد، مردم خودشان میتوانند در حوزه مسکن و سایر عرصهها کار را پیش ببرند و نیازی به تصدیگری مستقیم دولت نیست.
زاکانی تصریح کرد: برای مثال در تهران بیش از ۵۱ درصد مردم مستأجرند و ۱۷۰ هزار بافت ناپایدار داریم. اگر دولت سیاستهای حمایتی درست اتخاذ کند، مردم خودشان میسازند و تعادل در بازار مسکن برقرار میشود. این اراده و تدبیر میخواهد، نه وابستگی به منابع نفتی یا بیرونی.
شهردار تهران ادامه داد: بازاری که مدام نسبت به دلار شرطی میشود، قابل پیشبینی نیست و سرمایهگذاری در آن انجام نخواهد شد. ما باید ثبات ایجاد کنیم تا دست و دل سرمایهگذار به کار برود. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که از درون خودش زایایی و بالندگی داشته باشد، نه اینکه همه چیز را به نفت گره بزنیم.
وی به خسارات جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: ۹۵ درصد بازسازیها در تهران و پنج درصد در سایر استانها بود که تنها ۲ درصد بازسازی تهران باقی مانده است و ریالی از دولت نگرفته ایم. هشت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزا آسیب دیده بود.
شهردار تهران همچنین با بیان اینکه برای ساخت مسکن ملی نیاز به ۲ هزار همت است، گفت: در این دولت برای ساخت واحدهای مسکن ملی بین وزیر راه و بانک مرکزی مذاکره صورت گرفته است این رقم در دولت قبل ۶۰۰ همت بوده است.
زاکانی ابراز کرد: دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد است که منابع مالی کافی ندارد از این رو باید با کار کارشناسی و استفاده از ظرفیت مردم ساخت واحدها را سرعت ببخشد.
به گفته وی، ۱۷۰ هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در عمده شهرهای کشور در نظر گرفته شده است.
زاکانی تاکید کرد: در اتاق بسته تهران نمیتوان برای اقتصاد کشور تصمیم گرفت بلکه باید بر روی مشارکت مردم تکیه شود. شهر با مشارکت مردم ساخته میشود باید به ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی توجه ویژه شود.
بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی داریم
حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این مراسم گفت: اصناف سرمایههای اجتماعی است و بهعنوان قلب تپنده اقتصاد کشور و آئینه اقتصاد کشور شناخته میشود.این تفاهمنامه بین ما و شهرداری میتواند پتانسیل عظیمی که در اصناف وجود دارد را برای سرمایهگذاری و ساماندهی صنوف مختلف فعال کند؛ صنوفی که بعضاً نیازمند توجه ویژه هستند. در تهران ۱۳۰ اتحادیه صنفی و بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی داریم.
وی با بیان اینکه رؤسای اتحادیههای ما در شرایط دشوار نیز امور مربوط به اصناف را مدیریت کردهاند، گفت: این امور تحت نظر اتاق اصناف و اتحادیهها انجام میشود که مشکلات و سختیهای فراوانی دارد و بدون حمایت دستگاههای دولتی، بهویژه وزارت اقتصاد و شهرداری، حل نخواهد شد. شهرداری نیز آیینه تمامنمای جامعه است؛ جامعهای که میتواند توسعهیافته یا غیرتوسعهیافته باشد. اتفاقاتی که در شهر تهران یا در زیر پوست شهر رخ میدهد، موضوعاتی نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. اگر به این مسائل بیتوجهی شود، مانند گذشته انباشت مشکلات بهوجود خواهد آمد.
رستگار افزود: این تفاهمنامه میتواند بخش عظیمی از مشکلات را مرتفع کند. موضوع دیگر آن است که اتحادیهها و اتاق اصناف، نهادهای غیرانتفاعی هستند و به هیچ عنوان منفعت مالی برای ما متصور نیست. ما بر اساس قانون نظام صنفی تکالیفی داریم. برخی از اتحادیههای ما حتی پایانکار اداری یا تجاری ندارند و هیچ منفعتی از این موضوع نمیبریم. در ادوار مختلف اقدامات حمایتی انجام شده است اما خواهش ما این است که در این جلسه نیز کمک کنید تا موضوع اداری بودن اتحادیهها محقق شود.
وی گفت: در منطقه ۱۸ جناب آقای محمدی، در منطقه ۱۲ و در برخی مناطق دیگر اقدامات خوبی در ساماندهی اصناف انجام شده است. مسائل بسیاری وجود دارد اما از آنجا که مطلع شدیم باید در اسرع وقت این تفاهمنامه نهایی شود؛ تمام موضوعات لازم در آن گنجانده شده است و امیدواریم با دستور شهردار تهران این تفاهمنامه اجرایی شود.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: سال ۱۴۰۴ همزمان با سالگرد جنگ تحمیلی است؛ همان سالی که مردم ما جانانه مقاومت کردند. رؤسای اتحادیهها و اصناف نیز در کف خیابان و در جایگاه خود ایستادگی کردند تا مردم کمبودی احساس نکنند.
