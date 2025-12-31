تقدیر رئیس اتاق اصناف تهران از همکاری‌ شهرداری تهران در رفع مشکلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، چهارمین نشست شهرداری تهران با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها با حضور داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و مسؤولین اتاق اصناف و اتحادیه‌ها با محوریت بررسی موضوعات مختلف و مورد درخواست اتاق اصناف و اتحادیه‌ها برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد درخواست اصناف و اتحادیه‌ها تصمیم‌گیری شد.

گودرزی در این جلسه با تشکر از زحمات و همکاری‌های اتاق اصناف در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری این دو نهاد، گفت: بی تردید موضوعات و مصوبات اتاق اصناف و شهرداری تهران بهتر از اینها هم اجرایی خواهد شد. بنابراین باید سریع‌تر پیگیری و محقق شوند.

وی در ادامه افزود: باید این موضوع مهم را بدانیم که در شرایط موجود سیاسی و اقتصادی جامعه یک دستور، نامه و پیگیری‌های ما چه اثری را می‌تواند در حل

مسائل شهروندان و جامعه داشته باشد. لذا با هم و در کنار هم به خدمات رسانی به شهروندان بپردازیم.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح بازارهای میادین میوه و تره بار در سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات موفق شهرداری تهران راه اندازی ۳۱۶ بازار میوه و تره بار است که در آن محصولات ارزان‌تر از سطح شهر تهران به شهروندان عرضه می‌شود. شهرداری تهران به دنبال سود نیست، بلکه تنها به به دنبال ارائه خدمت به شهروندان است.

وی به برگزاری جلسات مشترک با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها پرداخت و در ادامه گفت: ما در برگزاری این جلسات به دنبال خروجی و نتیجه اثربخش برای مردم و شهر تهران هستیم و قطعاً با کمک و همراهی اتاق اصناف تهران به این مهم دست خواهیم یافت.

به گفته گودرزی جهت تأمین کالاها طرح مکتوبی به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است، اما تاکنون نتیجه‌ای دریافت نکردیم.

تقدیر ویژه رئیس اتاق اصناف تهران از شهرداری تهران

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این جلسه ضمن تبریک ولادت امام علی (ع) و روز مرد از اقدامات و همکاری‌های شهرداری تهران خصوصاً دکتر زاکانی شهردار تهران و معاونت خدمات شهری در رفع مشکلات اصناف و اتحادیه‌ها تشکر و قدردانی کرد و گفت: دکتر زاکانی منشأ خیر بودند که بین ما و کسبه ارتباط برقرار کردند و لازم می‌دانیم از تمامی دست اندرکاران این امر تشکر و قدردانی کنیم.

رستگار در ادامه با بیان این که طی سالیان گذشته شهرداران مختلفی آمدند و رفتند و عمده انباشت مشکلات از سال‌های گذشته بوده است که رفع و رجوع نشده است و جای تشکر دارد که این اقدام از سوی شهرداری تهران صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: شهرداری بر اساس مأموریت ذاتی که بر عهده دارد به ساماندهی صنوف می‌پردازد و بهترین اتفاق با این تفاهم نامه رقم خورد و طی آن جلساتی برگزار و مصوباتی به تصویب رسید و انشاالله که با کمک و همراهی یکدیگر موضوعات را سریع‌تر اجرایی کنیم.

توکلی، عضو هیأت امنای بازار بزرگ تهران نیز از اقدامات شهرداری تهران برای رفع موضوعات مورد درخواست اصناف تقدیر و تشکر کرد و گفت: در مورد تونلی‌که در بازار بزرگ تهران در رسانه‌ها به آن اشاره شد، سال‌هاست که شهرداری تهران در حال ساماندهی و کمک به بازاریان است و در مورد نحوه انتشار خبر این موضوع، روایات نادرستی در مورد شهرداری بیان شد.



در این جلسه رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرویی نیز از شهرداری تهران جهت ساماندهی وضعیت ترافیک محدوده خیابان امیرکبیر تشکر و قدردانی کرد.

همچنین رئیس اتحادیه فروش لوازم صوتی و تصویری و موبایل نیز از شهرداری تهران بابت ساماندهی تقاطع جمهوری- حافظ در ساماندهی دست‌فروشان این محدوده تشکر کرد.

گفتنی است؛ در این جلسه مقرر شد جهت رفع موضوعات مورد درخواست در محدوده میدان امام خمینی (ره) و خیابان امیرکبیر پس از بازدید میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

در این جلسه رئیس اتاق اصناف تهران با اهدای لوحی از زحمات و پیگیری‌های معاون خدمات شهری و محیط زیست و مدیر عامل شرکت ساماندهی تشکر و قدردانی کرد.