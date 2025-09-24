عراق ۲ گذرگاه مرزی جدید با عربستان و ایران احداث می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، منابع عراقی از موافقت سازمان گذرگاههای عراق با احداث دو گذرگاه مرزی جدید با عربستان و ایران خبر دادند.
سازمان گذرگاههای مرزی عراق در جلسه امروز خود با ۷ طرح از جمله احداث دو گذرگاه مرزی جدید با عربستان و ایران موافقت کرد.
منابع عراقی اعلام کردند که نشست دورهای هیئت مدیره سازمان گذرگاههای عراق امروز چهارشنبه به ریاست سرلشکر عمر عدنان الوائلی رئیس این سازمان برگزار شد.
الوائلی گفت: در این جلسه هفت طرح تصویب شد که مهمترین آنها موافقت با آغاز پروژه احداث گذرگاه مرزی بین عراق و عربستان از استان نجف اشرف (مرز العویقله) و موافقت با آغاز پروژه احداث گذرگاه مرزی بین عراق و ایران از استان میسان (مرز علی الغربی- جلات) بود.
